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宜特毛利率將挑戰30%

經濟日報／ 記者朱子呈／台北報導
宜特法說會重點
宜特法說會重點

宜特（3289）下半年成長動能逐漸明朗。隨著人工智慧（AI）、共同封裝光學（CPO）及先進製程專案持續增加，公司預期下半年營收逐季走高。CPO新設備已完成下單，本季陸續進駐。

宜特昨（13）日召開法說會，說明第2季營運成果及後市展望。第2季毛利率回升至約26%，較首季改善，營益率也轉為正數，主要受惠本業營收回升、費用持續控管，以及納入合併報表的虧損轉投資事業改採權益法認列，帶動整體財務及獲利結構改善。

從市場需求來看，手機、筆電等消費性電子表現仍相對平淡，宜特前幾大客戶持續將資源投入AI、中央處理器（CPU）、CPO及先進製程，相關專案不僅數量增加，內容也愈來愈複雜。目前與大客戶合作的CPO專案進展良好，待新設備第3季到位後，進一步擴大相關服務範圍。

宜特表示，可靠度驗證（RA）是目前最大營收來源。客戶送件時不一定會揭露產品的終端應用，公司難以精確拆分AI、先進製程及矽光子業務占比，從主要客戶持續投入的方向來看，相關需求成長趨勢相當明確。

毛利率方面，宜特期許第3季、第4季逐步向30%靠攏，法人看好下半年獲利能力可望改善。宜特指出，營運模式更接近服務業，案件進場後，可能因測試過程發現新問題而拉長時程，即使專案進度已達98%，只要客戶尚未完成最終驗收，無法認列營收與獲利，實際毛利率會受到案件結案進度影響。

因應需求增加，宜特為新一波擴產預作準備。公司近期規劃發行可轉換公司債（CB），募得資金主要用於償還銀行借款，也為後續擴充產能提前備妥銀彈；相關資金預計第3季底至第4季到位。

宜特 毛利率 CPO

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