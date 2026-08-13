至上：下半年業績步步高

半導體通路商至上（8112）昨（13）日召開法說會，該公司表示，對於下半年業績增長非常有信心。法人則認為其下半年營運隨著記憶體報價持續走揚，只要原廠供貨順利，業績表現應可呈現逐季增長態勢。

至上是三星在台重要代理商之一，在該公司累計前七月業績中，DRAM與NAND Flash合計占比達88％。同時，搭上AI應用熱潮，在至上第2季記憶體相關業績中，終端產品應用有超過一半比率來自伺服器，手機應用比重降至33.7％。

至上先前已公布第2季財務數字，營收為1,506.1億元，連三季改寫新猷，季增36.7％、年增1.67倍，毛利率為3.77％，歸屬母公司業主淨利為28.95億元，季增37.6％、年增幅度高達15.17倍，每股純益為5.54元，是該公司首度單季賺進超過半個股本。

受惠於記憶體市況熱，至上的上半年合併營收為2,607.75億元，年增1.53倍，歸屬母公司業主淨利為49.97億元，年增幅度也高達12.14倍，每股純益為9.45元。

隨著營運表現提升，到今年6月底為止，至上的負債比率約86％，該公司也持續籌措更多資金，近期陸續發行可轉換公司債20億元、現增籌集26.4億元，以及簽訂新的聯貸案約等值120億元規模。至上提到，該公司會持續設法降低應收帳款周轉天數與存貨周轉天數。

法人指出，至上的毛利率表現大致維持在穩定區間，只要記憶體價格持續上升，且原廠供貨無虞，該公司的營收與獲利表現應可持續提高。至於整體記憶體市況發展，目前仍是瞬息萬變，短期供需缺口不小，漲價趨勢仍未止，主要是觀察最快明年原廠擴產的新產出開始供應後，整體供需缺口是否有所收斂。

至上昨日股價上漲0.9元，收在97.8元，外資對其買超，自營商則對其小幅賣超。