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三陽第2季每股賺1.77元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

三陽工業（2206）第2季合併營收156.17億元，年減9.26%，受惠於認列部份耀達合建案銷售的處份利益約5.7億元，挹注單季獲利，稅後純益13.56億元，年增13.71%，每股盈餘（EPS）1.77元。上半年合併營收為305.64億元，年減5.36%，稅後純益24.18億元，年增0.1%，EPS 3.14元。

三陽在機車事業持續穩居市場領先地位，2026年上半年銷售156,972台，市占率達43.2%。其中，國民車款迪爵車系表現亮眼，「迪爵125」與「全新迪爵125」上半年累計銷售分別達28,877台及25,601台，合計突破5.4萬台，雙雙位居全台車款銷售前兩名。三陽產品布局涵蓋國民、運動及流行等多元市場區隔，各車系均展現穩健的市場競爭力，完整產品陣容持續支撐品牌市占與市場領先地位。

四輪事業方面，2026年上半年台灣新車市場較去年同期成長1.7%。在消費者購車決策趨於審慎及市場競爭加劇的環境下，整體市場維持溫和成長。三陽工業子公司南陽實業代理之HYUNDAI汽車，上半年累計銷售8,145台，市占率4.0%，持續推進產品組合優化與新世代產品布局。其中，商用車PORTER II表現突出，上半年累計銷售2,152台，市占率達40.2%；在中型貨車市場較去年同期衰退6.4%的環境下，PORTER II逆勢成長6.8%，為同級市場唯一較去年同期成長的車款，持續鞏固HYUNDAI在商用車市場的領先優勢與競爭基礎。

展望下半年，二輪事業預期機車市場延續上半年成長趨勢公司將深化產品布局、強化通路推廣及市場經營，並透過產品創新與品牌經營，鞏固市占率及市場地位。

四輪事業將迎新一波產品導入周期，透過多元休旅、新能源及國產車布局，持續擴大市場產品覆蓋。

三陽 機車 營收

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