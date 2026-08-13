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茂達第2季每股純益3.96元 調漲IC報價
電源管理IC廠茂達（6138）昨（13）日公布第2季財報，單季與上半年的獲利都年增逾四成，每股純益3.96元，上半年每股純益為7.64元。
茂達第2季合併營收為20.63億元，創單季新高，季增4.2％、年增13.4％，歸屬母公司業主淨利為2.9億元，季增7.7％、年增47.7％，每股純益為3.96元。
上半年合併營收為40.42億元，年增12.4％，歸屬母公司業主淨利為5.59億元，年增44.7％，每股純益為7.64元。
展望後續營運，法人認為，茂達因應晶圓代工與封測等報價提高，已小幅調漲IC報價，漲幅約個位數百分比，不過同時要考量到整體PC市況，以及供應鏈部分環節的供需緊張因素，所以推估該公司本季營運可能是與上季持平到小幅季增局面。
茂達昨日股價上漲9元，收在301.5元，外資與投信賣超，自營商則買超。
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