仁寶第2季獲利 季增六成

代工大廠仁寶（2324）昨（13）日舉行法說會並公告第2季財報，單季合併營收為2,382.95億元、季增18％、年成長32％，稅後純益31.33億元、季增59％，寫下2024年第4季以來單季新高，年增549％，每股純益0.73元，成長動能主要來自PC及伺服器業務。

仁寶對AI伺服器出貨動能持續樂觀看待，同時預期今年底伺服器營收占整體一成的目標不僅有望順利達成，甚至有機會力拚超標，預計明年將有望切入新興雲端（NeoCloud）、超大雲端服務（Hyperscaler）等客戶群，持續擴大AI伺服器營收比重。

仁寶指出，PC出貨量較上季成長5％，在高階及AI PC產品占比提升的帶動下，產品平均單價同步上揚；非PC業務方面，占營收比重較去年同期提升5個百分點，主要受惠於AI伺服器業務快速成長，第2季AI伺服器已占伺服器營收約70％。

獲利方面，第2季毛利率4.6％，受記憶體等零組件價格上漲影響，雖然成本轉嫁帶動產品平均單價上升，惟營收基期擴大亦稀釋毛利率表現。累計今年上半年合併營收為4,395.98億元、年增16％。稅後純益51億元、年增91％，創2012以來同期新高，每股純益1.18 元。

展望未來，仁寶指出，持續擴大AI伺服器業務及全球產能布局，目標2026年非PC營收占比趨近40％，原定今年底伺服器業務占整體營收比重一成的目標有信心順利達成，還有機會超出原先預期。

隨著桃園大溪製造中心正式啟用，仁寶AI伺服器系統產能將倍增，並新增機櫃整合能力與液冷技術研發中心。仁寶指出，明年將有望切入新興雲端（NeoCloud）、超大雲端服務（Hyperscaler）等客戶群，持續擴大AI伺服器營收比重。

仁寶在AI伺服器新產能擴增動作相當積極，今年規劃投入180億元的資本支出計畫，上半年大約投入90億元，預計下半年將按計畫持續進行投資擴增。仁寶表示，今明年都可望是AI伺服器擴充腳步較為積極的兩年。