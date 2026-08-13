聽新聞
0:00 / 0:00

仁寶第2季獲利 季增六成

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
仁寶董事長陳瑞聰。聯合報系資料照
仁寶董事長陳瑞聰。聯合報系資料照

代工大廠仁寶（2324）昨（13）日舉行法說會並公告第2季財報，單季合併營收為2,382.95億元、季增18％、年成長32％，稅後純益31.33億元、季增59％，寫下2024年第4季以來單季新高，年增549％，每股純益0.73元，成長動能主要來自PC及伺服器業務。

仁寶對AI伺服器出貨動能持續樂觀看待，同時預期今年底伺服器營收占整體一成的目標不僅有望順利達成，甚至有機會力拚超標，預計明年將有望切入新興雲端（NeoCloud）、超大雲端服務（Hyperscaler）等客戶群，持續擴大AI伺服器營收比重。

仁寶指出，PC出貨量較上季成長5％，在高階及AI PC產品占比提升的帶動下，產品平均單價同步上揚；非PC業務方面，占營收比重較去年同期提升5個百分點，主要受惠於AI伺服器業務快速成長，第2季AI伺服器已占伺服器營收約70％。

獲利方面，第2季毛利率4.6％，受記憶體等零組件價格上漲影響，雖然成本轉嫁帶動產品平均單價上升，惟營收基期擴大亦稀釋毛利率表現。累計今年上半年合併營收為4,395.98億元、年增16％。稅後純益51億元、年增91％，創2012以來同期新高，每股純益1.18 元。

展望未來，仁寶指出，持續擴大AI伺服器業務及全球產能布局，目標2026年非PC營收占比趨近40％，原定今年底伺服器業務占整體營收比重一成的目標有信心順利達成，還有機會超出原先預期。

隨著桃園大溪製造中心正式啟用，仁寶AI伺服器系統產能將倍增，並新增機櫃整合能力與液冷技術研發中心。仁寶指出，明年將有望切入新興雲端（NeoCloud）、超大雲端服務（Hyperscaler）等客戶群，持續擴大AI伺服器營收比重。

仁寶在AI伺服器新產能擴增動作相當積極，今年規劃投入180億元的資本支出計畫，上半年大約投入90億元，預計下半年將按計畫持續進行投資擴增。仁寶表示，今明年都可望是AI伺服器擴充腳步較為積極的兩年。

仁寶 伺服器 營收

延伸閱讀

仁寶財報／PC、伺服器業務出貨衝 上半年獲利創2012年以來同期新高

仁寶財報／AI 伺服器業務快速成長 上半年 EPS 1.18元

AI 伺服器需求升溫！永擎獲利暴增11倍鎖漲停 微星、仁寶各擁利多亮燈

華碩財報／第2季獲利創新高 上修伺服器業務年增幅至150％

相關新聞

金控7月獲利出爐！國泰金暫居「三冠王」 9家金控累計獲利寫同期新高

金控7月獲利陸續出爐，其中，國泰金（2882）單月、累計獲利及每股盈餘（EPS）暫時居冠，EPS達5.68元，元大金EPS達3.22元次之，中信金（2891）EPS為2.19元排名第三，顯示較易受惠股市熱絡影響的壽險金控與證券金控更具優勢，而今年金融市場行情也使中信金、元大金（2885）、台新新光金（2887）、兆豐金（2886）、凱基金（2883）、玉山金（2884）、永豐金（2890）、華南金（2880）與國票金（2889）等9家金控累計獲利，都改寫歷史同期新高。

凱基金獲利／前七月賺305.29億元、EPS 1.77元 雙雙超越去年全年

凱基金（2883）13日公布7月自結財務數據，單月稅後純益20.89億元，月減65.8%、年減59.44%，今年前七月累計稅後純益305.29億元，創歷史同期新高，年成長187.3%，每股盈餘1.77元，已超越去年全年度獲利及去年每股盈餘1.74元。7月以來，雖股市呈現修正格局，仍適時調節，FVOCI股票處分利益約55.1億元，加計單月稅後獲利，合計對保留盈餘貢獻達75.99億元；今年累計實現股票處分利益448.5億元，加計稅後獲利，合計對保留盈餘貢獻達753.74億元，續創歷史同期新高。

台新新光金前7月賺527.8億創新高 國泰、凱基同日揭獲利

金控7月獲利陸續出爐，台新新光金、國泰金及凱基金今（13）日同步公布自結數字，其中台新新光金表現亮眼，7月稅後純益89.4億元，累計前7月稅後純益達527.8億元，年增281%，每股稅後純益（EPS）2.04元，創歷年新高。

玉山金法說會／台美今年皆不至於升息 擔憂公債空頭時代來臨

玉山金（2884）今日召開法說會，展望總經環境，玉山研判我央行有升息條件但沒有急迫性，主因市場資金緊俏，貨幣市場利率平均上漲30點達到央行升息兩次半的效果，讓央行可以不用動手。至於美國基本面穩健，物價上漲壓力趨緩，玉山認為到年底都不會升息，但也不用期待降息。反而是聯準會主席華許新作風以及長期利率走高該擔心，恐怕是公債市場空頭時代來臨。

蕭玉美：動能齊發 華南金非銀行子公司獲利占比達24%

華南金7月份稅後純益32.88億元，累計7月止稅後純益206.51億元，年增56.36億元，成長37.54 %，華南金控總經理蕭玉美指出，金控以及4家子公司銀行、證券、產險、創投至115年7月止稅後淨利及稅後EPS皆為歷史同期新高。

騰雲財報／上半年營收年增49%、淨利年增108% 每股賺2.54元年增逾一倍

騰雲（6870）13日召開董事會通過上半年與第2季財務報告。集團上半年合併營收4.76億元，年增49.5%；營業毛利3.35億元，毛利率70%；營業利益達8,269萬元，年增78.9%；稅前淨利8,966萬元，年增154%；歸屬母公司淨利7,133萬元，年增107.5%，每股純益2.54元，較去年同期翻倍成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。