蕭玉美：動能齊發 華南金非銀行子公司獲利占比達24%

華南金7月份稅後純益32.88億元，累計7月止稅後純益206.51億元，年增56.36億元，成長37.54 %，華南金控總經理蕭玉美指出，金控以及4家子公司銀行、證券、產險、創投至115年7月止稅後淨利及稅後EPS皆為歷史同期新高。

對於目前的各子公司獲利占比，蕭玉美表示，銀行年增20.97億元，成長15.8%，占集團獲利占比76%。證券、產險、投信、創投及AMC等非銀行子公司年增33.85億元，成長188%，累計獲利占比達24%，較去年同期提高13個百分點，也顯見銀行之外，其他子公司的獲利動能亦有成長。

華南金控統計顯示，華銀7月份稅後淨利29.42億元，月增4.85億元，本月在股利收入挹注下，整體金融操作利益月增5.42億元。華銀累計7月止稅後純益162.00億元，年成長15%，主要今年存放款業務穩健開展、財富管理業務及金融操作掌握股市熱絡之際積極推展與靈活操作，三大核心業務(利息、手收、金融操作)均有成長，且帶動利息淨收益年成長11%；財富管理業務在基金、保險與外國債帶動下大幅成長33%，手續費淨收益突破百億元並成長26%，且投資淨收益成長15%。

蕭玉美也表示，高資產業務截至7月底止客戶數超過3,200戶，年成長130%，AUM達2,600億元以上，年成長率110%。

華南永昌證券7月份稅後淨利2.97億元，累計7月止稅後純益35.31億元，年成長285 %，主要係受惠台股交易熱絡與市場行情推升，經紀承銷自營三大核心業務均較去年同期成長；另外華南產險7月份稅後淨利2.22億元，累計7月止稅後純益13.21億元，年成長38%，獲利主要來自於商業火險成長4%及工程險成長19%，整體損失率優於去年同期，核保利潤創高，資金運用收益佳。