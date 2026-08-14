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大立光秒填息 下半年看旺
大立光（3008）昨（13）日除息，每股配發現金股利41.5元，除息參考價4,545元，昨天股價以4,655元開出，演出「秒填息」。法人預期，隨著iPhone 18將問世，新機備貨潮有利大立光下半年營運，有望逐季走高。
大立光此次配發今年上半年股利，以上半年每股純益82.35元估算，配發率50.4%，符合往年配發比率，共將發出54.28億元現金，預計9月10月發放。
大立光昨天盤中股價一度站上4,825元，終場收4,660元，上漲115元。
大立光7月合併營收48.77億元，月增31%，年減11%，優於預期；前七月合併營收340.86億元，年增7%。談到本季展望，大立光董事長林恩平日前表示，7月拉貨動能比6月好一點，8月比7月好，本季產能利用率將達滿載。
林恩平表示，依客戶排程，部分新機會在第3季發表，部分移至明年第1季，7月沒有以前那麼忙，但第4季是今年營運最忙的一季。
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