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詮欣今年營收拚增雙位數
連接器廠詮欣（6205）表示，2026年營收可望逐季成長，下半年優於上半年，全年以雙位數成長為目標，並透過高毛利產品、製程自動化及客戶結構優化，朝毛利率重返40%的方向前進。
詮欣表示，未來將以車用電子與AI高速傳輸作為兩大成長引擎，並積極布局邊緣AI、CPO、XPO光電整合模組及人形機器人等新興應用，持續由傳統連接器供應商，轉型為整合高速訊號、光學、電力、散熱與機構設計的高附加價值解決方案供應商。
目前詮欣已累積約80家汽車客戶，並有接近20家客戶通過歐洲VDA 6.3相關稽核。未來產品將從單一連接器擴大至智慧座艙、ADAS、車載攝影鏡頭、中央控制器、Gateway、車載乙太網路、高速線束及天線等完整產品組合。
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