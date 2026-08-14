嘉澤迎利多！樂觀明年 新品SOCAMM進入量產

連接器股王嘉澤（3533）昨（13）日舉行法說會，發言人蔡明叡表示，本季業績持平第2季，隨著新產品SOCAMM進入量產，快接頭（QD）業務也開始突破，訂單持續增加，加上工廠擴產，以及英特爾與超微伺服器新平台第4季量產，2027年展望樂觀。

嘉澤已於12日公布第2季稅後純益19.84億元，季減17.1%，年增164.8%，每股純益17.67元；上半年稅後純益43.80億元，年增44.8%，每股純益39.04元。

嘉澤第2季毛利率45.47%，季減4.08個百分點，年減5.53個百分點。

蔡明叡說明，第2季毛利下滑，主因去年低價採購的原材料已於首季消化完畢，目前必須反映當前原材料市價，需等到油價回穩，2027年伺服器新平台放量，以及新產品大量產之後，毛利率才會改善。

嘉澤指出，第2季產品營收比重為：伺服器55.36%、筆電8.2%、桌機14.46%、策略客戶7.68%、車用7.63%、工控醫療2.35%、轉投資嘉基占4.31%。

蔡明叡強調，持續看好伺服器需求，下半年SOCAMM與QD量產後，伺服器比重持續上升。至於桌機因為缺料，業績下滑；筆電則是持穩；策略客戶業績持平；車用客戶新機種進入量產，案件數愈來愈多，車用營收比重持續上升；工控醫療持續增加。

他透露，嘉澤在QD業務取得突破，7月進入量產，當月營收占比約1%，工廠同步快速擴產，若產能擴充進度順利，依照7月營收占比推估，下半年QD營收占比有機會提高到2%至3%；至於明年貢獻，由於仍涉及新機種及產能擴張，目前尚無法提供明確預估。

談到英特爾與超微伺服器新平台轉換狀況，蔡明叡表示，部分新平台現階段處於少量出貨、供客戶驗證的階段，樂觀看待第4季進入小量產，較大量落在明年初。