樺漢上半年EPS 12.31元

工業電腦大廠樺漢（6414）公告今年上半年財報，稅後純益18.03億元，創歷史同期新高，每股純益12.31元。樺漢集團目前在手訂單超過2,500億元，後續將可望持續受惠智慧軟體、智慧工廠、工業物聯網等三大領域，加上實體AI落地商機，業績有望持續衝刺。

樺漢昨（13）日股價開高走低，一度拉高至473元，終場跌4.5元收451元。

樺漢昨公告第2季財報，單季合併營收達483.79億元、年成長39.4%，毛利率19.3%、季減0.8個百分點，稅後純益10.51億元、季增39.8%、年增86%，寫下單季次高，每股純益7.15元。

累計今年上半年合併營收為854.91億元、年成長23.6%，平均毛利率19.7%，與去年同期相仿，稅後純益18.03億元、年成長29.5%，創歷史同期新高，每股純益12.31元。

樺漢指出，截至目前，集團在手訂單金額超過2,500億元，其中高毛利智慧軟體與方案將帶動樺漢整體獲利體質持續優化；智慧工廠與廠務受惠於半導體廠務需求推動高科技設備、自動化系統營收成長；工業物聯網業務則持續由零售與金融智慧化需求推動營收增長，三大動能將推動今年全年營收成長。

此外，實體AI應用持續落地至全球智慧製造、智慧金融、零售、邊緣運算系統等場景，推動工控物聯網以及智慧軟體與方案等業務成長。另外歐美智慧零售滲透率持續反映於樺漢營收表現上。樺漢也持續新事業布局推進，涵蓋能源裝置、設備與建築智慧管理、ESG節能減碳及AI技術應用等領域。