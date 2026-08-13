成霖法說會／自有品牌GERBER將進軍加拿大 2027年獲利結構全面改善

廚衛品牌大廠成霖（9934）13日舉辦法說，董事長歐陽玄表示，自有品牌GERBER在北美批發市場維持穩定市占率，後續將規劃今年底或明年初進軍加拿大市場，加速落實北美自有品牌全通路策略與英國PJH的體質優化，有信心在2027年迎來獲利結構的全面改善。

成霖上半年合併營收95.1億元、年增9%，受惠於業務組合優化及美國關稅退稅，毛利率提升至36%，較去年同期35%增加1個百分點，稅後純益3億元、年增263.5%，每股稅後純益0.74元。

第2季單季稅後純益1.90億元，季增67.3%、年增215.1%，每股稅後純益0.46元，獲利為近8個季度以來高點。法人估，成霖今年可望轉虧為盈。

成霖成立於1979年，專注於衛浴設備的設計、製造與銷售，產品主要外銷北美及歐洲市場。公司兼具ODM/OEM代工與品牌經營優勢，旗下擁有北美GERBER、德國Lenz等品牌，並於英國經營廚衛物流配送品牌PJH。

成霖近年積極拓展品牌與通路，提供完整廚衛解決方案，強化市場差異化。

今年上半年，英國廚衛物流市場部分競爭同業退出市場，子公司PJH憑藉既有專業物流服務能力承接相關業務，加上ODM/OEM代工業務回穩，以及業務組合優化與美國關稅退稅挹注，營收、獲利獲利同步成長。

歐陽玄指出，自有品牌GERBER在北美批發市場維持穩定市占率；零售通路方面，產品已於去年第2季正式上架美國零售通路，目前致力於提升單店銷售量。未來規劃進一步拓展GERBER進入加拿大零售市場，為品牌增加更多曝光度。

英國物流通路方面，子公司PJH已於7月終止與某長期客戶的物流服務，並開始移轉相關業務。公司正全面審視並精簡營運成本，優化倉儲網絡與物流服務，降低單次配送成本，深耕核心通路並積極尋求新商機，力求重返長期獲利軌道。

展望下半年，歐陽玄不諱言，美伊地緣政治衝突、原物料及運費成本波動，以及美國通膨與高房貸利率等因素仍為房市帶來挑戰，成霖將持續發揮GERBER「專業認證」的品牌精神，搭配進軍全通路策略，期望成為消費者由高價品牌轉換時的優先選擇。

考量美國房市復甦延後及PJH正進行業務整併，成霖對下半年短期營運展望，暫持審慎保守看法。面對外部總經逆風，歐陽玄強調，公司並未放慢腳步，下半年將全面專注於深化供應鏈管理以抵禦通膨衝擊，並加速落實北美自有品牌全通路策略與英國PJH的體質優化。

歐陽玄預期，這些紮底工作將進一步強化公司整體競爭力，隨著內部營運效率提升，以及2027年降息預期，與遞延的房市需求可望發酵，有信心在2027年迎來獲利結構的全面改善。