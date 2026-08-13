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騰雲財報／上半年營收年增49%、淨利年增108% 每股賺2.54元年增逾一倍

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
騰雲科技董事長兼總經理梁基文。記者彭慧明／攝影
騰雲科技董事長兼總經理梁基文。記者彭慧明／攝影

騰雲（6870）13日召開董事會通過上半年與第2季財務報告。集團上半年合併營收4.76億元，年增49.5%；營業毛利3.35億元，毛利率70%；營業利益達8,269萬元，年增78.9%；稅前淨利8,966萬元，年增154%；歸屬母公司淨利7,133萬元，年增107.5%，每股純益2.54元，較去年同期翻倍成長。

受惠國內外市場同步拓展及TSpace智慧場域新專案挹注，營收、營業利益與淨利呈現逐級放大的營業槓桿效果，集團繳出獲利大幅成長的半年度成績單。

單季來看，第2季合併營收2.66億元，年增63%、季增26.5%；營業毛利1.96億元，單季毛利率提升至74%，較去年同期增加2個百分點、較第1季提升約7.6個百分點；營業利益4,738萬元，季增約35%，年增76.9%；歸屬母公司淨利4,573萬元，季增75%，年增136.6%。騰雲指出，第2季歸屬母公司淨利占上半年比重逾六成，營收與獲利動能較第1季升溫。

騰雲董事長梁基文表示，看好東南亞智慧場域與AI基礎設施建置所帶動的需求和商機。目前TSpace已於海外場域落地並挹注營收，未來將持續深化泰國、日本市場布局及與當地不動產集團的合作，加速TSpace智慧場域專案開發與跨場域複製導入；同時結合AI解決方案，整合智慧商務、AI Agent、數位營運與AIoT as a Service（人工智慧物聯網即服務），透過Physical Space AI Runtime（AI實體空間）架構，發揮場域應用整合與跨國落地能力，持續開拓海外市場的新成長曲線。

營收 財報 每股純益

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