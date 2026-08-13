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玉山金法說會／台美今年皆不至於升息 擔憂公債空頭時代來臨

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
玉山銀行積極響應金管會推動亞洲資產管理中心政策，持續深化高資產財富管理布局；圖為玉山高雄旗艦大樓。圖／玉山金控提供
玉山銀行積極響應金管會推動亞洲資產管理中心政策，持續深化高資產財富管理布局；圖為玉山高雄旗艦大樓。圖／玉山金控提供

玉山金（2884）今日召開法說會，展望總經環境，玉山研判我央行有升息條件但沒有急迫性，主因市場資金緊俏，貨幣市場利率平均上漲30點達到央行升息兩次半的效果，讓央行可以不用動手。至於美國基本面穩健，物價上漲壓力趨緩，玉山認為到年底都不會升息，但也不用期待降息。反而是聯準會主席華許新作風以及長期利率走高該擔心，恐怕是公債市場空頭時代來臨。

玉山金總經理陳茂欽表示，我央行有升息條件但沒有急迫性，上半年經濟成長率13%是非常可怕數字，背後潛在K型化問題，用貨幣政策解決困難，加上物價不平靜超過2%政策目標。台灣物價特別，政府措施有效因應美伊戰爭帶來的國際油價上漲，但真正物價上漲壓力是來自薪資上漲，再加上社會預期心理才是台灣物價上漲本質力量，油價只是表面。

至於升息沒有急迫性原因，陳茂欽說明，企業資金需求大，股市交投熱絡，外資已匯出1.6兆元都是強力緊縮措施。上半年貨幣市場利率不論30天、60天或長天期公債平均上漲30點，相當於兩次半央行升息效果，加上資金匯出力量皆有強力提高存準率效果，其實央行可以不用動手，市場力量自動調節找到出口，今年不至於升息因為貨幣市場已自動升息。

美國方面，他說，從去年預期降息到今年局勢整個改變，金融業資產配置受衝擊。美國基本面穩健，充分就業且物價上漲壓力已趨緩。玉山認為不只9月、可能到年底都不會升息。陳茂欽提到此觀點在過去幾月遭挑戰，因爲很流行說要升息，但實務上不會，當然也不用期待會降息。

話鋒一轉，陳茂欽認為華許上任措施帶來隱憂才該擔心，可能對世界金融市場衝擊。第一，華許作風回歸葛林斯潘做法，用隱晦方式和市場溝通，簡化前瞻指引甚至恐取消。另根據數據決策過去明顯被華爾街利用數據做交易，華許認為不妥要調整。

第二隱憂縮表「才是最可怕事情」，聯準會過去十年是價量分離政策，雖利率調高但流動性充足，未來如縮表量減會造成流動性問題。第三，央行職能限縮。以上皆和過去20年做法不同，未來恐面臨市場震盪過程。

最後，陳茂欽提到對長期利率走高有點擔心，底部愈拉愈高，擔心公債市場空頭時代來臨，對未來債券投資是挑戰及風險。

對於影響台灣下半年經濟環境最重要的三個變數，董事長黃男州補充，內部討論是回到戰爭對大經濟體帶來的影響；AI浪潮對各行各業影響，後續是否帶來後遺症一定要仔細觀察；聯準會為首的央行政策，以上是須密切觀察最大因素。

玉山金 公債 升息 法說會

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