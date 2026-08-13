凱基金獲利／前七月賺305.29億元、EPS 1.77元 雙雙超越去年全年
凱基金（2883）13日公布7月自結財務數據，單月稅後純益20.89億元，月減65.8%、年減59.44%，今年前七月累計稅後純益305.29億元，創歷史同期新高，年成長187.3%，每股盈餘1.77元，已超越去年全年度獲利及去年每股盈餘1.74元。7月以來，雖股市呈現修正格局，仍適時調節，FVOCI股票處分利益約55.1億元，加計單月稅後獲利，合計對保留盈餘貢獻達75.99億元；今年累計實現股票處分利益448.5億元，加計稅後獲利，合計對保留盈餘貢獻達753.74億元，續創歷史同期新高。
凱基金控表示，7月台股受到市場對AI資本支出前景疑慮升溫，以及外資逢高調節權值股等因素影響，呈現修正格局。金控旗下證券、銀行及壽險等業務仍展現營運韌性，挹注獲利動能。
銀行業務方面，受惠於存放款規模擴張，淨利息收益及財富管理業務帶動手續費收入持續走揚，成為推升銀行獲利的重要引擎。凱基銀行7月稅後純益6.78億元，今年前七月累計稅後純益49.54億元，較去年同期成長22%，展現穩健成長力道。
證券業務方面，因台股回檔整理影響自營操作及投資評價表現，但經紀暨財富管理以及期貨衍生性商品等業務表現相對平穩，凱基證券7月稅後純益7.21億元；今年前七月累計稅後純益186.57億元，續創同期累計新高，較去年同期成長264%。
壽險業務方面，延續強勁成長態勢，凱基人壽單月新契約保費收入達152億元，較去年同期成長210%，續創近五年單月新高；累計前七月新契約保費收入達753億元，較去年同期成長81%。其中，投資型商品受惠於市場資金活絡，7月投資型新契約保費收入達88億元，較去年同期大幅成長1,032%；累計前七月投資型新契約保費收入達391億元，較去年同期成長450%。此外，傳統型外幣保單銷售表現依舊亮眼，7月保費較去年同期成長75%，累計前七月較去年同期成長50%。
投資方面，凱基人壽秉持穩健投資原則，審慎因應市場變化，適時實現股票資本利得，7月份稅後純益12.01億元，加計FVOCI股票處分利益約55.1億元，單月對保留盈餘貢獻為67.1億元；前七月累計稅後純益104.03億元，加計FVOCI股票處分利益約445.6億元，合計對保留盈餘貢獻達549.6億元。
展望未來，凱基金控將持續以ONE KGI為核心發展主軸，深化跨子公司資源整合與客戶經營，強化銀行、證券及壽險三大事業體協同效益，透過多元均衡的業務布局與穩健經營策略，進而提升長期股東價值與市場競爭力。
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