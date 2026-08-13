快訊

千萬本金拿不回…不動產業務遭控吸金20億 受害人每月多背7萬貸款

陳立武與家人皆有1舉動 財經名嘴克雷默更堅信英特爾

陳幸妤毀滅式爆料趙建銘 陳水扁疑不捨愛女發文：只是最基本尊重

聽新聞
0:00 / 0:00

凱基金獲利／前七月賺305.29億元、EPS 1.77元 雙雙超越去年全年

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
凱基金控2026年7月自結稅後純益20.89億元，前七月累計稅後純益305.29億元，每股盈餘1.77元，已超越去年全年度獲利。圖／凱基金控提供
凱基金控2026年7月自結稅後純益20.89億元，前七月累計稅後純益305.29億元，每股盈餘1.77元，已超越去年全年度獲利。圖／凱基金控提供

凱基金（2883）13日公布7月自結財務數據，單月稅後純益20.89億元，月減65.8%、年減59.44%，今年前七月累計稅後純益305.29億元，創歷史同期新高，年成長187.3%，每股盈餘1.77元，已超越去年全年度獲利及去年每股盈餘1.74元。7月以來，雖股市呈現修正格局，仍適時調節，FVOCI股票處分利益約55.1億元，加計單月稅後獲利，合計對保留盈餘貢獻達75.99億元；今年累計實現股票處分利益448.5億元，加計稅後獲利，合計對保留盈餘貢獻達753.74億元，續創歷史同期新高。

凱基金控表示，7月台股受到市場對AI資本支出前景疑慮升溫，以及外資逢高調節權值股等因素影響，呈現修正格局。金控旗下證券、銀行及壽險等業務仍展現營運韌性，挹注獲利動能。

銀行業務方面，受惠於存放款規模擴張，淨利息收益及財富管理業務帶動手續費收入持續走揚，成為推升銀行獲利的重要引擎。凱基銀行7月稅後純益6.78億元，今年前七月累計稅後純益49.54億元，較去年同期成長22%，展現穩健成長力道。

證券業務方面，因台股回檔整理影響自營操作及投資評價表現，但經紀暨財富管理以及期貨衍生性商品等業務表現相對平穩，凱基證券7月稅後純益7.21億元；今年前七月累計稅後純益186.57億元，續創同期累計新高，較去年同期成長264%。

壽險業務方面，延續強勁成長態勢，凱基人壽單月新契約保費收入達152億元，較去年同期成長210%，續創近五年單月新高；累計前七月新契約保費收入達753億元，較去年同期成長81%。其中，投資型商品受惠於市場資金活絡，7月投資型新契約保費收入達88億元，較去年同期大幅成長1,032%；累計前七月投資型新契約保費收入達391億元，較去年同期成長450%。此外，傳統型外幣保單銷售表現依舊亮眼，7月保費較去年同期成長75%，累計前七月較去年同期成長50%。

投資方面，凱基人壽秉持穩健投資原則，審慎因應市場變化，適時實現股票資本利得，7月份稅後純益12.01億元，加計FVOCI股票處分利益約55.1億元，單月對保留盈餘貢獻為67.1億元；前七月累計稅後純益104.03億元，加計FVOCI股票處分利益約445.6億元，合計對保留盈餘貢獻達549.6億元。

展望未來，凱基金控將持續以ONE KGI為核心發展主軸，深化跨子公司資源整合與客戶經營，強化銀行、證券及壽險三大事業體協同效益，透過多元均衡的業務布局與穩健經營策略，進而提升長期股東價值與市場競爭力。

凱基金 凱基 EPS 凱基銀行 台股

延伸閱讀

國泰金獲利／前七月賺873.4億元 加計賣股收益影響數達1,870億元創高

元大金控七月獲利429.31億元 僅10億之遙可望晉級金控前三大

三商壽法說會／拚轉骨！CSM、銀保雙引擎啟動 玉山金兩年增資220億元

華南金獲利／最猛前七月！狂賺206億元 非銀子公司獲利暴增近2倍

相關新聞

群聯法說會／第2季EPS 118.57元創高 上半年大賺187.43元、配息60元

記憶體控制晶片大廠群聯（8299）13日召開法說會，並於會前公布第2季財報及通過民國115年上半年度盈餘分配案。受惠NAND Flash供需吃緊、價格上漲及AI儲存需求升溫，群聯第2季營收及獲利全面改寫歷史單季新高，單季EPS衝上118.57元；累計上半年EPS達187.43元，董事會並決議每股配發60元現金股利。

泰山為追回36億投資款 出手競標街口支付100%股權

泰山（1218）13日召開重大訊息說明記者會，公布115年上半年財報，並宣布董事會通過參與街口電子支付100%股權拍賣投標案。泰山因街口金融科技投資款返還案，已聲請假執行並扣押街口電子支付5,000萬股、100%股權，後續將參與法院拍賣，授權投標金額以原投資本金35億9,580萬元為上限，實際出價將依拍賣競價情形決定。

元太法說會／受記憶體漲價影響 下修消費性產品年增率、降至10-15%

元太（8069）董事長李政昊13日表示，受記憶體漲價影響，元太將下修今年消費性產品營收年增率由20-25%，降至成長10-15%。但其餘IOT產品仍健康成長，維持年增20-25%的預測；且中尺寸全彩廣告看板市況優於預期，估全年將有高個位數成長。他並揭露，受到消費性產品第3季不旺影響，今年的營收最高點將落在第4季。

長榮航財報／上半年EPS 2.24元 市場貨運需求暢旺

長榮航（2618）與合併子公司第2季合併總營收677.70億元，較去年同期增加22.5%，合併本期淨利為43.43億元，稅後純益為38.48億元，每股盈餘0.71元。

國泰金獲利／前七月賺873.4億元 加計賣股收益影響數達1,870億元創高

國泰金（2882）7月與前七月獲利出爐！國泰金控今年7月稅後純益108.2億元，較上月衰退34.7%、年成長19.9%，累計前七月稅後純益達873.4億元，年成長59.4%，每股盈餘（EPS）5.68元，若加計FVOCI股票處分利益102.6億元後，對單月保留盈餘影響數為210.8億元，累積前七月對保留盈餘影響數達1,870億元，續創歷史新高。

騰雲財報／上半年營收年增49%、淨利年增108% 每股賺2.54元年增逾一倍

騰雲（6870）13日召開董事會通過上半年與第2季財務報告。集團上半年合併營收4.76億元，年增49.5%；營業毛利3.35億元，毛利率70%；營業利益達8,269萬元，年增78.9%；稅前淨利8,966萬元，年增154%；歸屬母公司淨利7,133萬元，年增107.5%，每股純益2.54元，較去年同期翻倍成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。