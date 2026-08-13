聽新聞
0:00 / 0:00
百一獲利／自結7月每股純益0.08元
機上盒廠商百一（6152）13日應要求公布獲利，7月每股純益0.08元，累計前7月每股純益0.35元。
百一7月營收3.02億元，月增63%，年增156.01%，歸屬母公司業主淨利為0.13億元，年增183%，每股純益0.08元。
日前百一公布第2季每股純益0.49元，終結七個季度虧損陰霾。累計上半年毛利率26.9%，營業淨損0.15億元，較去年同期虧損1.45億元縮小，業外收益0.61億元，稅後純益0.45億元，每股純益0.27元，較去年同期每股淨損1.03元，有轉虧為盈表現。
累計百一前7月營收12.59億元，年增45.6%，累積每股純益0.35元。
百一表示，上半年STB新客戶開始出貨，加上一次性營收（原物料處分），推升毛利率水準，下半年既有STB新訂單開始出貨，可望推動營運穩定成長。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。