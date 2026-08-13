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百一獲利／自結7月每股純益0.08元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

機上盒廠商百一（6152）13日應要求公布獲利，7月每股純益0.08元，累計前7月每股純益0.35元。

百一7月營收3.02億元，月增63%，年增156.01%，歸屬母公司業主淨利為0.13億元，年增183%，每股純益0.08元。

日前百一公布第2季每股純益0.49元，終結七個季度虧損陰霾。累計上半年毛利率26.9%，營業淨損0.15億元，較去年同期虧損1.45億元縮小，業外收益0.61億元，稅後純益0.45億元，每股純益0.27元，較去年同期每股淨損1.03元，有轉虧為盈表現。

累計百一前7月營收12.59億元，年增45.6%，累積每股純益0.35元。

百一表示，上半年STB新客戶開始出貨，加上一次性營收（原物料處分），推升毛利率水準，下半年既有STB新訂單開始出貨，可望推動營運穩定成長。

每股純益 機上盒 營收

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