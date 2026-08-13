寶成上半年鞋類製造動能放緩 每股盈餘2.37元

製鞋大廠寶成工業今天董事會通過上半年度財務報告，合併營業收入新台幣1260.9億元，歸屬於本公司業主稅後淨利為69.83億元，每股稅後盈餘2.37元。上半年營收較去年同期略減，主因鞋類製造動能放緩。

寶成表示，被投資公司南山人壽自今年1月1日起開始適用國際財務報導準則第17號「保險合約」（IFRS17），寶成工業合併財務報告因採用權益法認列相關投資金額追溯適用前述準則而重編114年上半年度財務報表。

寶成工業115年上半年度合併營業收入為1260.90億元，較114年同期減少37.16億元，減幅2.9%，主要由於鞋類製造業務出貨動能面臨放緩壓力，部分被運動用品零售及批發業務相對穩定的銷售表現所抵銷。

寶成說明，鞋類製造業務仍為115年上半年度合併營業收入之主要來源，儘管產品組合變化帶動平均售價提升，惟外部環境變數仍存，品牌客戶採購策略維持審慎，該業務營業收入較114年同期減少47.10億元，減幅5.3%，合併營業收入占比降至66.9%。

運動用品零售及批發業務方面，寶成解釋，藉由持續提升營運效率，115年上半年度以人民幣計整體銷售年減2.1%，跌幅有所收斂，且因匯率轉換影響，以新台幣計算，營業收入較114年同期增加9.38億元，增幅2.3%，合併營業收入占比提升至32.7%。

寶成其他業務變動幅度不大，115年上半年度合併營業收入占比略升至0.4%。