群聯上半年每股賺逾11個股本 擬配息60元

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片大廠群聯（8299）今（13）日公布2026年第2季財報，受惠AI帶動儲存需求成長，單季營收678.88億元，季增65.7%、年增279.5%；稅後純益262.19億元，季增72.8%、年增逾34倍，每股純益118.57元，營收與獲利同步改寫單季歷史新高。董事會決議配發每股60元現金股利，每股股利及發放總額均創公司歷史新高，但配息率僅32%，恐令股東失望。

群聯第2季毛利443.35億元，季增76.5%、年增752.8%；毛利率65.3%，季增4個百分點、年增36.2個百分點。營業利益263.7億元，季增77.7%、年增逾10倍，營益率由首季36.2%升至38.8%；淨利率則達38.6%。

群聯表示，雖理解股東對提高股利的期待，但考量公司正處快速成長階段，加上原料供應持續吃緊，仍須兼顧成長投資、財務彈性及潛在資金成本，因此決定保留較穩健的現金部位。

群聯第2季營業費用增至179.65億元，占營收26.5%，其中研發費用達150.99億元。公司表示，費用增加主要來自先進製程、光罩、AI儲存與邊緣AI平台開發，以及人才延攬和員工獎酬。

資產項目方面，截至第2季底，群聯現金及按公允價值衡量的流動金融資產合計337.99億元，占總資產17.4%；存貨淨額則增至917.92億元，平均存貨周轉天數297天，低於首季315天，但高於去年同期221天。群聯指出，庫存主要應用於非零售市場，後續將依市場需求與營運策略進行調節。

執行長潘健成表示，AI推論帶動資料量及Token需求快速增加，使NAND需求逐步由過去依賴PC、手機出貨，轉向由AI基礎設施及應用創造的結構性需求，公司已積極拉升庫存水位，以因應未來幾季客戶龐大需求。