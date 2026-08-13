台新新光金獲利／前七月大賺527.8億元、續創歷史新高EPS 2.04元

台新新光金（2887）13日公布7月自結稅後純益約89.4億元，較去年同期成長147%；累計前七月稅後純益為527.8億元，較去年同期成長281%，每股稅後純益（EPS）為2.04元，續創歷史新高。

子公司台新銀行7月稅後純益25.1億元；累計稅後純益149.1億元，較去年同期增加29%，續創歷年同期新高，受惠於核心業務動能強勁，淨利差較去年同期增加，帶動淨利收及淨手收均呈約3成成長。截至7月底逾放比為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1,061%，資產品質維持穩健。

新光銀行7月稅後純益12.9億元；累計稅後純益60.7億元，較去年同期增加159%，續創歷年同期新高。累計淨手續費收入較去年同期成長28%，表現亮眼，保險與基金等財富管理商品銷量動能強勁，帶動財管收益續創新高。截至7月底逾放比為 0.13%，備抵呆帳覆蓋率為926%，資產品質方面持續維持穩健。

新光人壽7月稅後純益57.7億元；累計稅後純益282.7億元。在CSM獲利效益的穩定釋放與經常性投資收益的雙重挹注下，加上7月適逢上市櫃公司現金股利發放高峰，營運維持穩健擴張。保險業務動能仍維持強勁，1至7月FYP達871.9億，年成長35.6%。

台新證券因7月股市下跌，7月稅後淨損0.3億元；累計稅後純益70.8億元(含元富證券今年1月1日~4月5日獲利)，創歷年同期新高，主要是因自營投資部位擴大，且證券市場指數上升、交易熱絡，致營業證券處分利益增加，與經紀手續費收入增加。