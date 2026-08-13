欣新網財報／第2季每股賺0.93元 以3,150萬元參與軒郁私募案

全整合電商營運服務商欣新網（2949）13日公布上半年與第2季財報，上半年合併營收達31.65億元，年增23.1%，創歷年同期新高；營業毛利3.85億元，年增22.9%，毛利率為12.17%、營業利益0.73億元、稅後淨利0.54億元、每股純益1.68元，皆持平去年同期。7月營收5.34億元，月減18.6%，年增33.1%，維持雙位數成長。

第2季營收17.42億元，年增26.7%；營業利益0.41億元，年減5.5%；稅後淨利0.3億元，年增12%；每股純益0.93元。

欣新網指出，過往隨著服務品牌與業務規模快速擴大，公司必須同步增加營運人力、倉儲空間及物流量能，今年在營收快速成長的同時，上半年員工人數並未增加，人均營收產值同步提升逾兩成。反映近年持續導入AI工具與推動流程重整已逐步產生效益，營運規模擴張不再需要與人力成長等比例增加。

在AI應用方面，欣新網將AI導入業務、電商營運、數位行銷及物流等環節，提升既有人力的產出規模。並透過AI協助資料整理、商品上架、內容生成與營運分析，使團隊能將更多時間投入策略規劃與品牌服務。

欣新網持續透過策略投資深化品牌與服務生態系，董事會13日通過參與軒郁國際私募案，以約3,150萬元取得350張持股，每股約90元，以軒郁今日收盤價103.5元計算，折價幅度約13%，雙方未來將結合品牌、電商營運及數位行銷資源，探索跨境電商與東南亞市場合作機會。