兆豐金獲利／前七月賺256億元創同期新高 EPS 1.73元

兆豐金控7月及累計前七月獲利出爐！兆豐金控今年7月稅後純益43.52億元，較6月增加10.8億元，月增33.01%，也較去年同期42.48億元增加1.04億元，年增2.45%，累計前七月稅後純益256.59億元，較去年同期追溯調整後的224.2億元增加32.39億元，年增14.45%，創歷史同期新高，主因子公司核心業務成長，加上今年台股行情佳、股利收入挹注等因素所帶動；每股盈餘（EPS）達1.73元。

兆豐金控旗下子公司兆豐銀行7月稅後純益42.12億元，月增15.02億元或55.42%，較去年同期增加8.67億元或25.91%；累計前七月稅後純益200.78億元，年成長13.64億元或7.29%。7月單月獲利較6月增加，主因是股利收入增加約15億元所致，累計前七月獲利成長主因是受財富管理及放款業務帶動，推升利息淨收益及手續費淨收益；惟SWAP獲利減少，導致財務操作表現不如去年同期。

兆豐證券7月受到台股下跌及成交量縮影響，單月虧損3.93億元，較上月減少8.06億元，去年同期獲利4.62億元，減少8.55億元，累計前七月稅後純益達31.32億元，較去年同期增加19.79億元或171.62%，創歷史同期新高。7月因台股下跌約3,000點，導致自營業務表現轉弱，加上市場震盪，7月台股日均成交量減少約4,000億元至1.2兆元，使經紀手續費收入同步減少。

兆豐票券7月稅後純益3.5億元，月增0.04億元或1.16%，較去年同期2.67億元增加0.83億元，年增31.28%；累計前七月稅後純益21.51億元，年成長6.51億元或43.37%，主要受台幣債券部位增加、利差擴大及外幣債券利息費用減少帶動，加上今年股利收入較去年同期增加逾1億元。

兆豐產險7月稅後純益1.01億元，月減0.16億元或13.68%，較去年追溯調整後的0.79億元增加0.22億元，年增27.94%；累計前七月稅後純益6.63億元，年成長2.07億元或45.46%，主因受意外險保費收入增加，以及股利收入增加帶動。去年仍在防疫險理賠期間，財務操作暫停，隨著防疫險理賠風暴過去，今年開始逐步建立投資部位，使今年股利收入較去年同期增加逾6,000萬元。