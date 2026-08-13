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群聯法說會／潘健成回應投保中心：若證明股東受損將負全責賠償

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
群聯電子執行長潘健成。聯合報系資料照
群聯電子執行長潘健成。聯合報系資料照

群聯（8299）執行長潘健成13日在法說會中，正面回應與投保中心之間的訴訟爭議。他表示，尊重投保中心的訴求，只要對方能提出證據，證明群聯過去的經營方式確實造成當時股東損害，他願意負起全責並進行賠償；但若無法證明，就不應讓案件一再拖延，持續耗費司法資源，也影響公司現有股東權益。

潘健成表示，整件事應回歸證據與事實，「如果有證據，我們就把它做一個賠償」。他認為，若在缺乏具體損害證明的情況下持續訴訟，不僅對社會及司法資源不公平，對目前持有群聯股票的股東同樣不公平。

潘健成也提到，過去曾被告知，受到相關訴訟影響，群聯在納入MSCI指數的過程中面臨障礙；所幸後來有媒體針對案件進展進行報導，公司也順利被納入MSCI指數。

他進一步呼籲，投保中心要保護的應是不同時間點的所有投資人，不能只為保護過去特定時間點的投資人，反而拖累現在股東的投資權益。潘健成強調，群聯願意面對責任並依法賠償，但前提仍須建立在具體證據及實際損害之上。

群聯 股東 投保中心 潘健成 法說會

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