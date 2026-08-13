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捷博拚2027年上櫃 看好汽車美容3大趨勢

中央社／ 台北13日電
捷博13日舉行媒體聚會，董事長彭仕邦評估，台灣汽車美容市場朝向連鎖化、數位化、以及生態化等3大趨勢發展，台灣汽美市場成長可期。中央社
捷博13日舉行媒體聚會，董事長彭仕邦評估，台灣汽車美容市場朝向連鎖化、數位化、以及生態化等3大趨勢發展，台灣汽美市場成長可期。中央社

連鎖汽車美容與鍍膜商捷博董事長彭仕邦今天表示，台灣汽車美容市場朝向連鎖化、數位化、以及生態化3大趨勢發展，市場成長可期。捷博預期，下半年單月目標拚獲利，按照規劃2027年上櫃。

捷博下午舉行媒體聚會，彭仕邦分享台灣汽車售後服務市場動態，他引述數據預估，2025至2031年台灣汽車美容市場年複合成長率約4.5%，市場規模將從新台幣689億元成長至986億元。

彭仕邦表示，K型經濟趨勢下，汽車美容產業發展正在分流，也進入價值展現時代，捷博透過地域、車種、消費習慣、以及性別等4大項目，分析台灣汽車美容市場發展動向，進一步布局制定產業標準、制定消費者標準、制定從業人員標準，規劃建構售後服務生態鏈。

他評估，台灣汽車美容市場朝向連鎖化、數位化、以及生態化3大趨勢發展，其中在連鎖化，從功能性洗車轉向完整的消費體驗，透過數位化管理經營長期客戶關係，進一步預測車主需求，並打造生態鏈，讓汽車售後市場服務融入居家生活。

根據資料，捷博今年前7月自結合併營收新台幣1.31億元，較2025年同期成長32.58%，上半年累計虧損2344萬元，每股虧1.75元。

捷博主要從事汽車售後市場服務生態鏈整合、汽車美容與鍍膜、汽車鈑噴、快速保養及維修、米其林輪胎銷售等業務，分別經營日本技術授權的KeePer PROSHOP、布局馳加Tyreplus汽車服務中心、以及Jesper捷博鈑噴中心。

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