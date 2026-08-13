長榮財報／上半年獲利243.37億元 EPS 11.24元

長榮（2603）海運於13日董事會通過115年第2季財務報告，第2季單季合併營收1,051.61億元，較去年同期增加186.77億(年增21.6％)，稅後淨利160.34億元，較去年同期增加50.76億(年增46.33%)，營業毛利率22.80%，每股盈餘(EPS)7.41元；累計前二季合併營收1,916.72億元，較去年同期減少47.82億元(年減2.43%)，稅後淨利243.37億元，較去年同期減少139.79億元(年減36.48%)，營業毛利率19.49%，每股盈餘(EPS)11.24元。

受惠於全球貿易需求韌性及提前發酵的出貨旺季，推升亞洲至北美及歐洲等主航線的貨載需求及運費水準，進而帶動本季獲利表現。

展望下半年，總體經濟與地緣風險依然存在變數，經營團隊將持續密切關注中東局勢發展、各區終端消費數據變化，以及全球運力供需的連動效應，靈活調整航線布局與空櫃調度，在波動的市場環境中，持續為客戶提供可靠且優質的運輸服務，並為股東創造長期穩定的價值。