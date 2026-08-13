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廣達看好AI伺服器需求 上調今年資本支出至400億

中央社／ 台北13日電
廣達今天舉行法人說明會，公司大舉上修2026年資本支出金額，從原先預估的新台幣300億元上調至400億元。聯合報系資料照
廣達今天舉行法人說明會，公司大舉上修2026年資本支出金額，從原先預估的新台幣300億元上調至400億元。聯合報系資料照

廣達今天舉行法人說明會，公司大舉上修2026年資本支出金額，從原先預估的新台幣300億元上調至400億元。廣達表示，AI伺服器的準備期比一般產品耗時更長，相關資本支出是受到強烈、明確且可預見的客戶需求所驅動。

廣達近期剛完成總額22億美元（約新台幣708億元）的海外存託憑證（GDR）發行案，為台灣資本市場近年規模最大的國際股權募資案，資金規劃備受外界矚目。

廣達今天表示，公司今年第2季資本支出新台幣136億元，累積上半年資本支出約218億元，主要用於美國加州及泰國廠區的產能擴充，包括廠房、設施及裝置等，兩地合計占資本支出超過8成。

廣達表示，公司持續進行AI相關的海內外產能擴充，目前擴產執行進度符合預期，年底前產能規模可望較2025年底倍增，目標可望如期達成。

另外，廣達7月底董事會通過以197億元，收購友達位在桃園市龜山區華亞科技園區的華亞廠。廣達今天表示，雙方目前仍就合約細節進行協商，而收購這個新廠對廣達而言具2個重要策略意義。

首先廣達的研發總部及目前在台灣的幾座伺服器工廠，同樣都位在華亞科技園區內，可以非常高效的串接，從初始研發到最終生產的整個產製流程，降低溝通成本。

其次友達華亞廠房原本是用來生產面板，已經擁有較高的電力容量配置，這對於要在短時間內實現高階伺服器產能擴充是非常關鍵的要素。

廣達表示，由於客戶對AI產品規劃與訂單能見度已經延伸至2028年，廣達現有的產能不足以滿足後續生產需求，此次華亞廠的收購主要就是為了滿足2028年的訂單所需，預估新廠將在2027年第4季完成廠房點交，主要價金支付期程落在2027年。

廣達表示，隨華亞新廠2028年加入後，廣達在台灣的AI伺服器後段組裝產能，可望較目前倍增。

此外，廣達今天董事會也決議通過兩項海外子公司增資案，分別是對德國子公司QCG增資1950萬歐元（約新台幣7.07億元）以及對美國子公司QMN增資9.73億美元（約新台幣309.9億元）。

廣達說明，其中德國投資案主要用於智慧駕駛相關的汽車產品生產線擴充。而美國部分則是加碼挹注位在加州的AI伺服器組裝產能。這些投資額度將根據各據點的營運狀況及工程進度分階段投入。

廣達 伺服器 資本支出

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