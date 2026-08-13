華南金獲利／最猛前七月！狂賺206億元 非銀子公司獲利暴增近2倍

元太（8069）董事長李政昊13日表示，受記憶體漲價影響，元太將下修今年消費性產品營收年增率由20-25%，降至成長10-15%。但其餘IOT產品仍健康成長，維持年增20-25%的預測；且中尺寸全彩廣告看板市況優於預期，估全年將有高個位數成長。他並揭露，受到消費性產品第3季不旺影響，今年的營收最高點將落在第4季。

2026-08-13 16:14