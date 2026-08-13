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華南金獲利／最猛前七月！狂賺206億元 非銀子公司獲利暴增近2倍

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
華南金7月稅後純益32.88億元，累計前七月稅後純益206.51億元，年增37.54%。圖／華南金提供
華南金7月稅後純益32.88億元，累計前七月稅後純益206.51億元，年增37.54%。圖／華南金提供

華南金（2880）7月稅後純益32.88億元，累計前七月稅後純益206.51億元，年增37.54%，每股稅後純益(EPS) 1.48元，前七月和EPS均寫史上同期新高，主因旗下四大子公司獲利全面勁揚所致。

獲利貢獻主力的華南銀行，前七月稅後純益162億元寫史上同期新高、年增15%，占金控獲利76%。

華南銀受惠存放款結構調整、財富管理及金融操作成長，利息淨收益年增11%、手續費淨收益增26%，投資淨收益也增15%；高資產客戶逾3,200戶，管理資產規模（AUM）突破2,600億元。

非銀行子公司獲利動能更強，證券、產險、投信及創投前七月合計獲利年增188%，占金控獲利比重升至24%。

其中華南永昌證券稅後純益35.31億元、年增285%，受惠台股交易熱絡，經紀、承銷及自營三大業務同步成長。

華南產險前七月稅後純益13.21億元、年增38%，受惠商業火險、工程險成長及損失率改善，核保利潤創高。

華南金、及華南銀、華南永昌證券、華南產險、華南創投等旗下四大子公司，前七月稅後純益與EPS，均寫史上同期新高。

華南金 華南銀行 金控

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