群聯財報／上半年EPS達187.43元、第2季118.57元

NAND控制晶片暨NAND儲存解決方案領導廠商群聯（8299）電子（Phison Electronics Corp.）於13日公告2026年第2季營運成果。受惠於AI相關應用需求持續強勁，群聯2026年第2季合併營收達新台幣678.88億元，季增與年增雙雙大幅成長；單季每股盈餘（EPS）達新台幣118.57元，營收與獲利同步改寫歷史單季新高紀錄，顯示AI所帶動的結構性儲存需求浪潮正持續快速發酵。累計上半年達187.43元。

群聯董事會決議擬配發每股現金股利新台幣60元，約占2026年上半年度每股稅後純益新台幣187.43元的32%。群聯表示，公司理解股東對於更高股利配發的期待，然而考量公司目前正處於快速成長階段，董事會在面對原料供應持續嚴峻、兼顧股東報酬、未來成長投資需求及財務彈性後，決議配發每股現金股利新台幣60元。公司將維持更為穩健的現金部位，以確保營運彈性並降低潛在資金成本。而本次每股現金股利及現金股利發放總額亦均創下公司歷史新高。

面對AI產業快速發展所帶來的龐大資料與儲存需求，群聯將持續推動「Phison 3.0」轉型策略，超越傳統NAND控制晶片領導者的定位，進一步提供整合式AI儲存平台與AI基礎建設解決方案，涵蓋企業級SSD、aiDAPTIV™、AI Data Platform及各項AI相關軟體與應用方案。

群聯電子執行長潘健成表示：「AI正帶動全球儲存產業進入一個與過去完全不同的發展階段。AI推論所產生的資料與Token需求持續快速增加，使NAND儲存需求不再如過去只是跟著PC、手機等終端裝置出貨量成長，而是由AI基礎建設與AI應用本身創造新的結構性儲存需求。群聯看見這項長期趨勢，因此將積極持續從NAND控制晶片技術轉型向AI儲存、AI記憶體與AI基礎建設平台延伸，加速透過Phison 3.0掌握AI時代所帶來的新成長機會。」

潘健成進一步表示：「群聯未來的成長，不只是來自儲存容量的增加，更來自我們能否持續為客戶創造更高附加價值。面對AI時代對效能、容量、能耗與成本的全新要求，群聯將積極持續深化與全球CPU、GPU、OEM、ODM、雲端服務商及AI生態系夥伴的策略合作，聚焦企業級、AI及客製化儲存解決方案，同時大幅降低對低毛利、標準化零售市場的依賴。我們也將持續加速投入研發、強化技術領先與產品差異化，讓群聯從儲存技術供應商進一步成為AI基礎建設的重要合作夥伴，為客戶、合作夥伴、員工及股東創造長期且穩定的價值。」