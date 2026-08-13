廣達法說會／AI伺服器維持強勁 能見度已達2028年

ODM大廠廣達（2382）13日舉辦法說會，會中指出AI伺服器與通用伺服器需求強勁，第2季營收呈現雙位數季增，全年來看AI伺服器營收將倍增，客戶訂單能見度達2028年。筆電部分增幅優於先前預期，重要客戶從第1季底拉貨延續到第2季。AI伺服器產能將持續擴充，今年產能倍增目標可望達成。

目前從營收結構來看，伺服器營收達到八成，AI伺服器與通用伺服器呈現雙位數季增強勁。客戶方面，第2季NeoCloud、CSP、ASIC持續小量出貨，客源分散的目標逐步取得進展。取得部分客戶同意，在AI伺服器高單價零件轉為Consignment，有助於緩解營運資金部分需求，並緩解高單價AI伺服器對毛利率的稀釋，不過占比仍不高，不同的專案、客戶都會有不同模式。公司預期AI伺服器營收仍將持續季增，全年AI伺服器營收倍增。

筆電上半年出貨量1,150萬台，增幅遠優於先前預期，重要客戶從第1季底拉貨延續到第2季，各品牌因零組件單價提升提前啟動拉貨，總毛利創下新高，毛利率持穩。不過下半年將趨於保守，因為零組件漲價將讓品牌商承受更大壓力，公司預估下半年出貨將低於上半年，第3季季減幅度超過兩成，全年出貨呈現雙位數下滑。

資本支出方面，本季支出136億元，上半年共計281億元，主要用於擴增泰國及美國加州廠房，合計占資本支出超過八成。公司表示擴產進度符合預期，產能倍增今年目標可望達成。7月底通過以197億元收購友達光電的華亞廠，其戰略意義在於與研發總部，及伺服器工廠同樣位於華亞科技園區，能夠降低溝通成本，最大化工廠管理資源運作效率。

此外，此廠房擁有較高電力容量配置，對於短時間內快速擴充產能有很大的助益，公司預計今年第4季完成廠房點交，未來將用於滿足客戶2028年的新產能需求。