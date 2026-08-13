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宜特法說會／下半年營運逐季升溫 CPO新設備第3季進駐、毛利率拚30%

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
宜特新竹總部大樓。聯合報系資料照
宜特新竹總部大樓。聯合報系資料照

宜特（3289）下半年成長動能逐漸明朗。隨著人工智慧（AI）、共同封裝光學（CPO）及先進製程專案持續增加，公司預期下半年合併營收將逐季走高；目前CPO新設備已完成下單，預計第3季陸續進駐，毛利率也將朝30%方向努力。

宜特13日召開法說會，說明第2季營運成果及後市展望。公司第2季毛利率回升至約26%，較首季改善，營益率也轉為正數，主要受惠本業營收回升、費用持續控管，以及原先納入合併報表的虧損轉投資事業改採權益法認列，帶動整體財務及獲利結構改善。

從市場需求來看，手機、筆電等消費性電子表現仍相對平淡，但宜特前幾大客戶持續將資源投入AI、中央處理器（CPU）、CPO及先進製程，相關專案不僅數量增加，內容也愈來愈複雜。目前公司與大客戶合作的CPO專案進展良好，待新設備第3季到位後，可進一步擴大相關服務範圍。

宜特表示，可靠度驗證（RA）仍是目前最大營收來源，也是推動營運成長的主要動能。不過，客戶送件時不一定會揭露產品的終端應用，公司因此難以精確拆分AI、先進製程及矽光子業務占比；但從主要客戶持續投入的方向來看，相關需求成長趨勢相當明確。

毛利率方面，宜特期許第3季、第4季逐步向30%靠攏，法人也看好下半年獲利能力可望延續改善。不過，公司坦言，宜特的營運模式更接近服務業，案件進場後，可能因測試過程發現新問題而拉長時程，原先僅有3項測試的案件，最終甚至可能增加至30項。即使專案進度已達98%，只要客戶尚未完成最終驗收，營收與獲利仍無法認列，因此實際毛利率也會受到案件結案進度影響。

因應需求增加，宜特已為新一波擴產預作準備。公司近期規劃發行可轉換公司債（CB），募得資金主要用於償還銀行借款，同時也為後續擴充產能提前備妥銀彈；相關資金預計第3季底至第4季到位，將用於支應新增產能及一站式整合服務（Turnkey solution）布局。

宜特 毛利率 法說會

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