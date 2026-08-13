快訊

由紅翻黑！台指期夜盤剛開盤跌破46K 期貨法人這麼說

「從不拿健保卡看診」假義消金髮YUKI再出庭 自曝藥袋印身分是女性

美國造不出破解伊朗的「特洛伊木馬」 華府3對策全有硬傷陷新泥淖

聽新聞
0:00 / 0:00

美亞財報／上半年EPS 1.02元 稅後純益年減5%

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

美亞（2020）董事會通過2026年上半年財報，今年1月至6月累計營收20.4億元，歸屬母公司稅後純益2.7億元、年減5%，每股稅後純益EPS1.02元，鋼管事業獲利能力明顯改善。

法人表示，美亞今年上半年毛利率約23.5%，相較去年同期約18%大幅提高逾5個百分點，顯示產品售價、原料成本及產品組合的改善效果相當明顯。

更大的亮點來自營業利益。美亞今年上半年營業利益3.2億元，較去年同期1.52億元大增約115%，幾乎是去年同期的2.15倍；營業利益率也由去年同期約7.1%，大幅拉升至接近16%。這代表即使鋼鐵市場整體需求尚未完全復甦，美亞本業所創造的獲利已明顯提高。

法人指出，但回到最終獲利，成長幅度卻明顯收斂，美亞上半年歸屬母公司稅後純益2.71億元，則較去年同期2.87億元減少約5.3%，EPS也由1.07元降至1.02元。

資產負債方面，美亞上半年底總資產93.88億元，總負債51.19億元，歸屬母公司業主權益42.57億元，負債占總資產約54.5%，整體財務結構尚屬穩定。

美亞主要產品為各類鋼管，營運與營建、公共工程、廠房、能源及基礎建設需求密切相關。今年國內一般住宅市場雖然受到房市管制及建築景氣降溫影響，但半導體科技廠房、AI資料中心、電力基礎建設及公共工程投資仍具支撐，對結構用鋼管及工程用鋼需求形成基本盤。

EPS 營收 財報

延伸閱讀

創控財報／上半年EPS 0.17元 開拓AMC先進封裝應用

陽明財報／第2季獲利近5倍、EPS 1.64元

威致財報／獲利大改善 上半年稅後純益年增70%、配發0.2元現金股利

長榮鋼財報／上半年稅後純益13.6億元 年減27%

相關新聞

群聯法說會／第2季EPS 118.57元創高 上半年大賺187.43元、配息60元

記憶體控制晶片大廠群聯（8299）13日召開法說會，並於會前公布第2季財報及通過民國115年上半年度盈餘分配案。受惠NAND Flash供需吃緊、價格上漲及AI儲存需求升溫，群聯第2季營收及獲利全面改寫歷史單季新高，單季EPS衝上118.57元；累計上半年EPS達187.43元，董事會並決議每股配發60元現金股利。

泰山為追回36億投資款 出手競標街口支付100%股權

泰山（1218）13日召開重大訊息說明記者會，公布115年上半年財報，並宣布董事會通過參與街口電子支付100%股權拍賣投標案。泰山因街口金融科技投資款返還案，已聲請假執行並扣押街口電子支付5,000萬股、100%股權，後續將參與法院拍賣，授權投標金額以原投資本金35億9,580萬元為上限，實際出價將依拍賣競價情形決定。

鴻海法說會報喜！第2季獲利創同期高 股價竟下跌收在262元、跌幅2.96%

鴻海（2317）第2季獲利創同期新高，單季EPS 4.27元，輪值CEO蔣集恆表示，第3季營運持續走高，2026年將強勁成長，全年營益率將超越去年3.2%水準，客戶對AI需求非常強，已看到2027年；鴻海獲利亮眼， 法說會也報佳音，13日股價卻是開高走低， 終場收262元， 下跌8元， 跌幅2.96%。

仁寶財報／AI 伺服器業務快速成長 上半年 EPS 1.18元

仁寶（2324）電腦第2季合併營收達2,382.95億元，季增 18%，年增 32%；稅後歸屬母公司業主之淨利為 31.33億元，季增59%、較去年同期成長6.5倍；每股盈餘（EPS）為 0.73 元。成長動能主要來自 PC 及伺服器業務，尤其是AI伺服器業務，正處於高速成長階段。

玉山金法說會／上半年獲利再創新猷 9月1日完成與三商壽合併

玉山金（2884）13日召開法人說明會，玉山金控2026年上半年自結淨收益538.4億元，稅後淨利成長27.8%達214.3億元，獲利表現再創新猷。每股稅後盈餘(EPS)1.32元、股東權益報酬率(ROE)15.46%、資產報酬率(ROA)0.91%。

昇陽半財報／第2季獲利年增逾二倍 上半年 EPS 3.32元

再生晶圓廠昇陽半（8028）報喜，該公司於13日公布第2季財務數字，淨利年增超過二倍，每股純益為1.71元，上半年獲利也年增八成，每股純益為3.32元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。