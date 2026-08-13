美亞財報／上半年EPS 1.02元 稅後純益年減5%

美亞（2020）董事會通過2026年上半年財報，今年1月至6月累計營收20.4億元，歸屬母公司稅後純益2.7億元、年減5%，每股稅後純益EPS1.02元，鋼管事業獲利能力明顯改善。

法人表示，美亞今年上半年毛利率約23.5%，相較去年同期約18%大幅提高逾5個百分點，顯示產品售價、原料成本及產品組合的改善效果相當明顯。

更大的亮點來自營業利益。美亞今年上半年營業利益3.2億元，較去年同期1.52億元大增約115%，幾乎是去年同期的2.15倍；營業利益率也由去年同期約7.1%，大幅拉升至接近16%。這代表即使鋼鐵市場整體需求尚未完全復甦，美亞本業所創造的獲利已明顯提高。

法人指出，但回到最終獲利，成長幅度卻明顯收斂，美亞上半年歸屬母公司稅後純益2.71億元，則較去年同期2.87億元減少約5.3%，EPS也由1.07元降至1.02元。

資產負債方面，美亞上半年底總資產93.88億元，總負債51.19億元，歸屬母公司業主權益42.57億元，負債占總資產約54.5%，整體財務結構尚屬穩定。

美亞主要產品為各類鋼管，營運與營建、公共工程、廠房、能源及基礎建設需求密切相關。今年國內一般住宅市場雖然受到房市管制及建築景氣降溫影響，但半導體科技廠房、AI資料中心、電力基礎建設及公共工程投資仍具支撐，對結構用鋼管及工程用鋼需求形成基本盤。