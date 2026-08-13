群聯法說會／第2季EPS 118.57元創高 上半年大賺187.43元、配息60元

記憶體控制晶片大廠群聯（8299）13日召開法說會，並於會前公布第2季財報及通過民國115年上半年度盈餘分配案。受惠NAND Flash供需吃緊、價格上漲及AI儲存需求升溫，群聯第2季營收及獲利全面改寫歷史單季新高，單季EPS衝上118.57元；累計上半年EPS達187.43元，董事會並決議每股配發60元現金股利。

群聯第2季營收678.88億元，季增65.7%、年增279.5%，創歷史單季新高；毛利率進一步升至65%，季增3.2個百分點、年增35.8個百分點，營益率38.8%，季增2.6個百分點、年增25.7個百分點。稅後純益262.17億元，季增72.8%，約為去年同期的35倍；EPS由首季68.8元攀升至118.57元，營收與獲利雙雙超越首季寫下的新高紀錄。群聯第2季營收創高紀錄也與公司先前公布的季度數據一致。

累計上半年，群聯營收1,088.55億元，年增243.1%，首度突破千億元並改寫歷年同期新高；毛利率63.8%，較去年同期增加33.7個百分點，營益率37.9%，年增26.8個百分點。歸屬母公司稅後純益413.91億元，較去年同期增至逾21倍，EPS達187.43元，營收與獲利均創歷年同期新高。

群聯董事會今日同步通過上半年度盈餘分配案，決議由盈餘配發每股60元現金股利，配發總額約132.7億元；若以期間累計EPS 187.43元計算，現金股利配發率約32%。