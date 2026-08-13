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詮欣：下半年優於上半年 朝向車用與AI雙引擎發展

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
詮欣董事長吳連溪。記者蕭君暉／攝影
詮欣董事長吳連溪。記者蕭君暉／攝影

詮欣（6205）表示，2026年可望逐季成長，下半年優於上半年，全年以雙位數成長為目標，並透過高毛利產品、製程自動化及客戶結構優化，朝毛利率重返40%的方向前進。未來將以車用與AI高速傳輸雙引擎發展。

詮欣上半年營收6.65億元，毛利率37.5%、營業利益率8.9%、稅後淨利率14.7%，每股純益（EPS）為1.16元。產品組合中，工業電腦占41%、車用占33%、通訊占17%、其他占9%。

詮欣表示，未來將以車用電子與AI高速傳輸作為兩大成長引擎，並積極布局邊緣AI、CPO、XPO光電整合模組及人形機器人等新興應用，持續由傳統連接器供應商，轉型為整合高速訊號、光學、電力、散熱與機構設計的高附加價值解決方案供應商。

目前詮欣已累積約80家汽車客戶，並有接近20家客戶通過歐洲VDA 6.3相關稽核。未來產品將從單一連接器擴大至智慧座艙、ADAS、車載攝影鏡頭、中央控制器、Gateway、車載乙太網路、高速線束及天線等完整產品組合。

隨著自動駕駛技術升級，每輛車至少配置11至14顆攝影鏡頭，高階車款甚至可達17顆，帶動高速影像傳輸、抗電磁干擾及高可靠度連接器需求。詮欣車載攝影鏡頭產品歷經近三年開發，主要鎖定美國及日本客戶，預計2027年營收逐步爬升；中央控制相關產品已進入小量交貨階段，預計2027年第2季至第3季正式放量。

至於AI高速傳輸則是詮欣的第二條成長曲線，現有產品涵蓋SFP、QSFP、QSFP-DD、OSFP、PCIe高速介面及相關cage機構件，可應用於AI伺服器、骨幹交換器、網路卡與儲存設備。隨著傳輸速度由800G邁向1.6T，詮欣將產品定位由單一連接器提升至高速訊號、EMI屏蔽、氣流管理、機構設計及液冷散熱的一體化方案。

在CPO領域，詮欣已布局相關連接器與機構件，規劃自2027年起向美系客戶送樣認證。由於1.6T光模組功耗可能達30至40瓦，如何兼顧高密度傳輸、散熱效率、液冷防漏及材料耐腐蝕，將成為新世代產品的重要技術門檻。

更長期的產品輪廓將聚焦XPO可插拔光電整合模組。相較OSFP、QSFP或不可插拔的CPO架構，XPO可望將光學、電氣、高速訊號、電源及液冷系統整合於單一模組，並兼顧高密度、可維修性與向下相容。一個XPO可規劃配置8個OSFP及8個MPO介面，1.6T模組價值估計將是目前產品的數倍。詮欣未來將由連接器及cage供應商，逐步轉型為光、電、熱與機構整合的模組方案商。

詮欣 毛利率 製程

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