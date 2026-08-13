旭然財報／第2季EPS 0.24元、上半年EPS 達0.37元

過濾大廠旭然（4556）13日公布第2季合併營收達1.75億元，季增4％、年增0.26％，稅後淨利1,010萬元，年增21％，EPS達0.24元，年增20％，並改寫歷年同期新高表現。累計上半年合併營收3.44億元，年增8％，稅後淨利1,573萬元，年增69％，EPS達0.37元，年增68％。

旭然表示，受惠半導體、記憶體、AI高階載板等相關客戶持續推進多區域新廠建置與產能擴充計畫，帶動第2季工業液體過濾設備營收比重提升至25％，旭然為因應多元產業客戶訂單需求提高，持續優化台灣、中國大陸及越南生產基地效率，並加大費用管控綜效，挹注第2季毛利率、營業利益率分別保持39％、7％表現。

旭然進一步表示，隨著先進製程、記憶體及先進封裝技術持續升級，製程化學品、CMP研磨液及高潔淨液體對過濾精度、耐化性、穩定性與低釋出特性要求同步提高，帶動高階濾材、全氟系列產品及CMP製程相關過濾產品需求升溫。

另一方面，AI伺服器與資料中心朝高功率密度及液冷架構發展，亦推升冷卻液過濾、水處理、循環用水及設備保護等應用需求。旭然將結合既有液體過濾技術、材料開發能力及高科技客戶服務經驗，持續深化AI液冷、半導體製程及廠務端多元應用布局，擴大中長期成長動能。

展望第3季，旭然持審慎樂觀看法。旭然除持續精進工業液體過濾技術研發、產品升級與全球市場拓展三大策略並進，積極切入更高技術門檻之半導體製程過濾應用市場外，也將持續拓展AI伺服器液冷應用及資料中心相關商機，助力擴大整體業務接單動能，並創造未來營運更上層樓。