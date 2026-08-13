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仁寶法說會／AI伺服器報喜 明年有望拿下超大規模客戶
仁寶13日於法說會上表示，伺服器業務成長幅度相當驚人，第1季伺服器營收已達去年全年總和；第2季伺服器營收占總營收比重則已升至個位數高點，其中又以AI伺服器表現最為亮眼占比高達70%~80%，總經理Tony表示，明年將有望拿下更多大型客戶。
仁寶表示，第2季大幅成長的主要來源，便是先前已公開宣布合作的Neocloud客戶所貢獻，公司預期成長趨勢將會延續到今年下半年，預計今年將能夠順利達成伺服器占總營收10%的目標。同時公司也積極拓展企業級客戶，完善客戶組合。展望明年，Tony認為將會看到仁寶具備健全且多元化的產品組合，客戶部分則將不僅限於Neocloud，一線CSP、Hyperscalers以及大型企業級客戶，都有機會拿下，形成均衡且多元化的客戶組合。
為了將來能夠滿足客戶需求，仁寶也積極投入擴產，今年資本支出預計為180億元，而上半年大約花了90億元，恰好一半，顯示公司正按部就班的投入資金。公司表示，其中約有60-70億元投入在伺服器業務上，且今明兩年都將是產能擴充年。
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