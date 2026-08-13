泰山為追回36億投資款 出手競標街口支付100%股權

泰山（1218）13日召開重大訊息說明記者會，公布115年上半年財報，並宣布董事會通過參與街口電子支付100%股權拍賣投標案。泰山因街口金融科技投資款返還案，已聲請假執行並扣押街口電子支付5,000萬股、100%股權，後續將參與法院拍賣，授權投標金額以原投資本金35億9,580萬元為上限，實際出價將依拍賣競價情形決定。

泰山與街口金融科技的投資糾紛延續至今。泰山原投入36億元投資街口金融科技，因雙方投資交易爭議，於2023年8月提起訴訟，要求返還35億9,580萬元投資款，並於2025年5月獲台北地方法院一審判決勝訴且得為假執行。泰山後續聲請假執行並扣押街口金融科技持有的街口電子支付5,000萬股、100%股權，後續將依法院程序進行拍賣。

為維護公司及股東權益，泰山董事會通過參與街口電子支付100%股權拍賣投標案，授權董事長在不高於原投資款本金35億9,580萬元，且不高於參與競價者最高出標金額加2,000萬元的範圍內代表公司投標。

泰山表示，後續將依法召開臨時股東會，提請股東就授權參與拍賣投標案進行表決；目前街口電子支付股權拍賣時間尚未確定，後續將依司法程序及股東會決議辦理。

另外，泰山上半年稅後淨損7.87億元，去年同期稅後淨利3.22億元，轉盈為虧。公司表示，受到油安事件相關損失、中聯油脂投資損失，以及街口金融科技預付投資款減損等因素影響，本期稅後淨損為新臺幣7.87億元，相較去年同期轉為虧損。

其中，油安事件相關產品退貨、存貨銷毀及預估賠償等損失，稅前影響約4億元；泰山持有中聯油脂33.33%股權，上半年依權益法認列投資損失約2億元；另因街口金融科技預付投資款認列減損損失5.2億元。