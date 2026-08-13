國泰金獲利／前七月賺873.4億元 加計賣股收益影響數達1,870億元創高

國泰金（2882）7月與前七月獲利出爐！國泰金控今年7月稅後純益108.2億元，較上月衰退34.7%、年成長19.9%，累計前七月稅後純益達873.4億元，年成長59.4%，每股盈餘（EPS）5.68元，若加計FVOCI股票處分利益102.6億元後，對單月保留盈餘影響數為210.8億元，累積前七月對保留盈餘影響數達1,870億元，續創歷史新高。

國泰金控主要子公司表現亮眼，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後純益均創歷年同期新高；國泰金控及國泰人壽累計前七月對保留盈餘之影響數亦再創下歷史新高。

國泰人壽7月單月稅後純益54.2億元，月減52.3%、年增27.5%，累計稅後純益516.7億元，年增124.2%，加計FVOCI股票處分利益，單月對保留盈餘影響數逾160億元，累計前7月對保留盈餘影響數已突破1,400億元。單月獲利雖然在FVTPL部位受7月資本市場波動，包括長率走升、股市修正影響，唯持續有穩定之CSM釋出及正利差貢獻，又逢7月股息旺季認列股息收入，獲利表現良好。7月FYP及FYPE分別為310億元及60億元，維持亮麗增長。

面對匯率波動，國泰人壽持續厚實外匯價格變動準備金，截至7月底外匯價格變動準備金累積餘額達1,353億元，達歷史新高水平。國泰人壽憑藉良好獲利表現及資產負債管理，7月底淨值仍維持逾9,200億元，淨值比11.5%。

國泰世華銀行7月單月合併稅後純益43.1億，月減13.6%、年增2.3%，累計稅後純益313億元，年成長13%。淨利息收入方面，受惠放款動能強勁、財務資產部位成長以及去年降息帶動外幣資金成本下降，累計淨利息收入年成長15 ％；手續費收入方面，財富管理動能延續，信用卡簽帳金額成長動能強健，整體淨手續費收入年成長13%。截至7月底逾放比率為0.14%，備抵呆帳覆蓋率為1147%，資產品質維持穩健。

國泰產險7月稅後純益5.2億元，累計稅後純益續創同期新高達28.6億元，加計FVOCI股票處分損益16.0億元，累計前七月對保留盈餘之影響數達44.6億元，整體營運穩健成長。7月簽單保費收入達38.6億元，累計簽單保費達251.9億元，其中，車險年增4%、健康及傷害險年增12%、火險年增12%；7月新車掛牌量較去年同期成長，支撐車險業務穩健發展；適逢暑假旅遊旺季，國人海外旅遊需求維持熱絡，帶動旅遊相關保障需求；商業保險則受大型商業火險保單挹注。

業務經營方面，動態關注客戶需求以優化數位平台，完善客戶服務體驗，擴大業務拓展契機；風險管理方面，發揮專業職能，落實風險管理，各險商品損失率表現穩定；財務投資方面，因應金融市場環境變化，投資團隊將持續關注市場動態，審慎進行投資配置與操作，兼顧投資效益及風險管理。

國泰證券7月稅後純益9.9億元，累計稅後純益54.0億元，已超越去年全年水準，年增156%，主要受惠台股交易熱絡，經紀、自營及承銷三大業務同步成長，推升整體獲利。在客戶經營方面，各項業務指標亦表現亮眼。截至7月底，國泰證券累計台股市占率達4.63%，穩居歷史高檔；複委託成交量已超越去年全年規模，再度刷新歷史紀錄。台股及複委託開戶數均較去年同期倍增，從年輕小資族到熟齡投資人皆踴躍加入，顯示國泰證券數位平台服務深獲市場肯定。

此外，國泰證券獲母公司國泰金控挹注資本50億，為未來業務發展備足銀彈，進一步提升業務承作量能與資本韌性。展望未來，國泰證券將在充實資本基礎及完善風控機制下，持續推動經紀、自營及承銷三大業務穩健成長，同時把握AI發展契機，持續升級數位服務體驗，打造兼具服務深度與商品廣度的綜合競爭優勢，提升客戶服務價值。

國泰投信7月稅後純益4.7億元，累計稅後純益21.2億元，年成長35%，總管理資產規模為新台幣3.4兆元，年成長52%。相較6月的類股輪動，7月風險明顯提高，美股大型科技股轉弱，但價值股相對抗跌；台股因半導體集中度高、籌碼擁擠與去槓桿賣壓，跌幅明顯大於美股；債券則受到油價、通膨與聯準會鷹派立場衝擊，長天期債券表現尤其疲弱。修正吸引台股買盤進駐，台股ETF多數呈現淨流入，主動國泰動能高息ETF（00400A）則在開始配息後吸引投資人，持續有穩定資金流入，7月淨流入58億元。