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東元下半年4大事業看佳 強攻東南亞AIDC商機

中央社／ 台北13日電

電機大廠東元總經理高飛鳶下午表示，持續爭取台灣、日本、東南亞人工智慧資料中心（AIDC）商機，其中泰國AIDC專案今年底將有取單和營收挹注，馬來西亞檳城匯流排新廠資料中心應用產品最快9月底出貨，馬來西亞模組化資料中心概念驗證最快9月底完成。

東元下午舉行法人說明會，展望下半年4大事業群營運，東元預估，機電系統、電力能源以及能源系統事業群營收，可較今年上半年和2025年同期成長，空調科技事業群較今年上半年持穩，估比去年同期成長，下半年整體毛利率維持上半年及去年同期水準。

觀察美國及主要海外市場，東元指出，變壓器、配電盤等電力設備，均已計畫及投入全球各地興建新廠擴充產能，積極爭取訂單，其中大馬達在美國累計前7月取單較去年同期成長近3成，主要是資料中心及石化產業訂單增加。

在台灣市場，東元指出，相關節能政策帶動大量能源診斷需求，以及包括冰水主機、馬達等設備汰換商機，此外因應能源需求，東元前7月太陽能光電、儲能案場建置工程取單，較去年同期倍數成長。

在東南亞市場，東元表示，馬來西亞及泰國資料中心市場需求強勁，機電工程（MEP）商機可期，台廠在東南亞新建廠相關需求持續擴增，東元電氣化解決方案已切入電子業客戶建廠商機。

法人問及東元在泰國的AIDC布局進展，高飛鳶說明，主要承攬美國雲端服務供應商（CSP）業者專案，布局光纖網通工程，並規劃在當地設立子公司，複製馬來西亞AIDC建置經驗，預期今年底將有取單和營收挹注。

在馬來西亞檳城匯流排新廠進展，高飛鳶表示，首批訂單資料中心應用產品預計9月底至10月初可出貨。

東元指出，持續爭取台灣、日本、東南亞AIDC商機，完成模組化資料中心（MDC）概念驗證POC建置，深化亞洲供應鏈布局，模組化資料中心概念驗證按照計畫進行，場地在馬來西亞吉隆坡，預計9月底至10月初完成，不排除直接出售。

在綠色能源和儲能布局，東元表示，澳洲光儲案啟動，預計第4季完成安裝測試挹注營收，此外與半導體廠完成簽訂30MW綠電訂單，透過自建電廠與外部購電持續擴大綠電供給。

法人問及綠電售電業務進展，高飛鳶指出，目前客戶規模大可穩定採購，後續持續與其他半導體供應大廠洽談。

在電氣化布局，東元指出，啟動印尼建廠規劃，爭取美國變壓器取單，電動車與印度當地客戶合作開發輕型商用車電驅橋，已取得礦卡動力系統樣機訂單。在無人機領域，重載型無人機動力系統開發完成，並已提供樣機給美國農用及物流客戶上機測試。

在節能減碳布局，東元表示，湖口配電盤廠與觀音氣體絕緣開關設備（GIS）廠產能擴充，大型冰機持續爭取廠務及工業節改商機，並啟動中國大陸無錫暖通廠建廠。

東元上半年累計合併營收新台幣308.35億元，年增5.5%，上半年毛利率24.37%，年增0.6個百分點，上半年歸屬母公司業主獲利38.23億元，年增47.2%，累計每股純益1.63元，優於去年同期EPS 1.23元，其中第2季獲利26.35億元，年增82%，單季每股純益1.12元。

東元 東南亞 馬來西亞

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