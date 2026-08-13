台灣虎航財報／上半年每股盈餘達3.65元 營收與淨利雙雙刷歷史新高

台灣虎航（6757）13日董事會通過2026年第2季財報，2026年上半年營業收入首次突破百億大關，衝上103.25億元，年增22.1%，稅後淨利16.78億，成長12%，每股盈餘達3.65元，營收與淨利雙雙刷新歷史新高。主因為上半年整體平均載客率達91.3%，亦創下台灣虎航開航以來載客新高，直接帶進營運正向增長。

依據日本政府觀光局(JNTO)數據顯示，2026年1至6月訪日觀光客人次約達2,108萬人，若依國籍排序，台灣僅次於韓國位居第二，較2025年同期累計之訪日人數上升21%，顯示日本仍是國人喜愛的首要旅遊目的地。

盤點暑假旅遊旺季，台灣虎航以東京、大阪、福岡、首爾、釜山、岡山等航點最受旅客歡迎，而沖繩航線現為桃園、台中、台南及高雄四點齊飛，平均上半年載客率更高達97.1%。目前市場對於下半年的旅運需求仍持續暢旺，台灣虎航也正向樂觀看待。

且自9月起，台灣虎航將再開航高雄-石垣島、高雄-小松航線兩條全新航線，此舉除可精準鎖定南台灣旅客強勁的出國需求外，亦能讓台灣虎航從高雄出發的日本航線一舉擴展到11條，屆時台灣虎航將營運達45條國際航線，其中有19條為獨飛航線，可提供市場更多元、便利的選擇，市場亦看好可為台灣虎航帶來一波營收貢獻。