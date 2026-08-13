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保瑞財報／第2季三率回升、上半年EPS 4.56元 下半年能見度史上最強勁

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

保瑞（6472）13日公布2026年上半年財報，合併營收98.91億元，年增約5.81%；營業毛利與去年上半相仿達38.73億元，毛利率39%；營業利益13.95億元，營業利益率14%；稅後淨利6.3億元，每股稅後純益（EPS）4.56元。

保瑞表示，今年上半年獲利與去年同期差異較大，主要係去年同期因策略投資泰福生技案，認列處分保瑞生技的一次性利益，墊高比較基期所致。

保瑞營運第2季隨CDMO廠區稼動率全面回升且全球銷售業務止穩向上，以及子公司晨暉生技併購Weider Global Nutrition（WGN），單季營收達5889億元、季增47.2%，創歷史同期新高；毛利率回升至41.3%、營業利益率達16.7%，即便本季認列晨暉併購威德交易案有關費用，稅前淨利仍較去年同期大幅提升約46.5%，單季EPS為4.36元，揮別第1季的陰霾，重拾動能且改善盈餘品質。

保瑞集團於第2季透過私募增持子公司晨暉生技，持股現達42.27%，晨暉生技遂完成WGN併購案，故保瑞自本季起新增「消費者保健（CHC）」事業揭露；第2季營收占比分別為CDMO業務36%、全球銷售50%及CHC事業體14%。

保瑞表示，第2季中CDMO業務為主要成長引擎，含內部訂單營收年增30.3%、季增29%；僅計外部訂單則年增33%、季增40.2%，營收達21.16億，主要受惠馬里蘭州無菌針劑廠完成歲修後產能回升以及竹南廠擴產效益顯現。上半年客戶新簽約總額達3.782億美元，新增14項臨床前專案分子，雙雙創下歷史新高；更值得注意的是，該業務今年上半年MQL（Marketing Qualified Leads）已達約400筆，僅半年即追平去年全年水準，顯示前端商機開發速度明顯加快；其中逾半的業務詢問來自主動搜尋，詢問量較內部預期高出3倍。近期簽署的「10加2年」百億等級製造協議，首階段產品移轉已於第2季展開，預計自2027年起分階段貢獻營收。

保瑞的全球銷售業務第2季營收29.34億元、季增30.4%，年減2.7%，主係去年主動下架毛損的一般學名藥產品。專科與品牌用藥營收大幅季增58.8%，其中小兒癲癇罕病用藥Vigabatrin產品線需求穩健，處方覆蓋率已突破五成；Upsher-Smith亦成功守住胃食道逆流旗艦產品DLS市占率，受惠政府客戶回補庫存，高價值學名藥營收季增逾兩成。公司今年已有7項品牌與學名藥新產品於不同市場上市，另有六項學名藥產品等待核准，產品組合持續多元化。

消費者保健業務第2季營收達8.25億元，其中約七成來自Weider品牌保健品與食品。保瑞將結合Weider的Costco、Amazon、Walmart及60個國際市場的通路，發揮晨暉生技發酵原料開發與製造能力，推進「科學實證原料、品牌產品、國際通路」垂直整合，打造全台最大的保健品生態系公司。

展望下半年，保瑞CDMO業務12個月期的在手訂單高達3.17億美元，今年7月完成交割的大分子製劑廠Rockville廠亦開始併表，預期將進一步推升在手訂單；保瑞集團除了逐步整合原料藥、無菌製劑、分析、配方及冷凍乾燥開發能力，建構端到端生物製劑CDMO平台，也已確認今年度Rockville廠的生產量將超越去年，量產客戶的能見度相當高。

保瑞馬里蘭針劑廠雖於第3季安排法規要求之歲修與品質提升專案，但商業批次生產預期不受中斷，下半年充填量仍可望高於上半年。公司並已啟動「保瑞人工智慧」（BORA AIM）計畫，將AI導入工程、品質與生產流程，持續提升全球製造網絡的營運效率。

保瑞 財報 EPS

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