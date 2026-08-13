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元太財報／上半年EPS 5.65元 營收、營業利益及淨利齊創歷史新高
元太（8069）13日公布2026上半年財務成果，上半年合併營收188.5億元，年增1%；營業利益63.6億元，營業利益率34%；歸屬於母公司稅後淨利65.2億元，年成長26%；上半年每股純益（EPS）5.65元。受惠於電子紙業務穩健發展，及業外收益因匯兌利益增加挹注，上半年營收、營業利益及淨利都創下歷史新高。
元太今年第2季單季合併營收102.2億元，年減4%，營業利益35.4億元，年減16%，單季歸屬於母公司之淨利為37.3億元，年增26%，單季每股純益（EPS）為3.23元。
展望下半年營運，元太表示，整體電子紙業務預期維持穩健成長。物聯網應用（IoT）中的電子貨架標籤（ESL）需求動能持續強勁，電子紙廣告看板（Signage）業務亦符合成長預期；消費性產品應用則受記憶體成本上升影響，短期需求成長動能相對放緩。
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