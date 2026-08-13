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奇偶財報／上半年每股純益7.8元 減資換股基準日9月18日
奇偶（3356）科技13日董事會通過半年報，奇偶上半年稅後淨利6.23億元，淨利率111%，每股純益7.8元，較去年同期轉虧為盈。
奇偶上半年營收5.61億元，年成長10.8%。營業毛利2.73億元，毛利率49%，年減2個百分點，營業利益率3%。營業利益1,649萬元，年減5.5%。上半年因金融資產增值，營業外收入及支出合計6.4億元，奇偶表示，上半年營收成長主要來自北美、中東、台灣市場景氣復甦的成長。
奇偶第2季營收2.8億元，年增13.6%，毛利率48%，營業利益625萬元，營業外收入及支出合計4.52億元，稅後淨利4.46億元，淨利率159%，每股純益5.58元。
奇偶日前股東常會決議通過現金減資案總額119,912,500元，減少資本銷除普通股11,991,250股。經主管機關申報生效在案，並完成變更登記。董事會今通過公司減資換股計畫書及減資換股基準日9月18日。減資換發股票日程俟主管機關核准減資換股計畫後將另行申報公告。
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