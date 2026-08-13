三商壽法說會／拚轉骨！CSM、銀保雙引擎啟動 玉山金兩年增資220億元

三商壽（2867）13日舉行第2季法說會。受惠於國內外金融市場正向發展，在權益類資產獲利貢獻下，使得該公司上半年累積稅後純益為51.2億元，每股稅後純益為0.87元，若加計FVOCI權益工具處分損益，調整後獲利達93億元。隨本業獲利、資本及合約服務邊際（CSM）同步改善，6月底CSM餘額增至704億元；公司將在納入玉山金（2884）後擴大銀保布局，玉山金也將分兩年現金增資220億元，進一步強化三商壽資本體質。

三商壽上半年總保費收入643億元，較去年同期增加76億元；初年度保費（FYP）281億元、年增48%，初年度等價保費（FYPE）55億元、年增26.4%。在傳統型商品銷售方面，隨著銀保通路之利率變動型壽險新商品陸續上市，上半年利率變動型壽險FYP較去年同期成長10%；而在保障型商品銷售方面，上半年長年期健康險FYP亦較去年同期大幅成長50%；投資型商品FYP則因股市熱絡，保戶對資產配置需求轉變，亦較去年同期成長51.1%。

三商壽持續厚實CSM，截至6月底CSM餘額704億元，較年初增加94億元，主要來自新契約CSM貢獻80億元。公司指出，今年新契約CSM年度目標為150億元，上半年達成率已達53%，未來新契約CSM則以維持兩位數成長為目標。

商品策略方面，三商壽將持續推動健康險、傷害險等高CSM保障型商品，並透過具外溢效果的健康險、壽險提高商品差異化，同時推動美元利變型商品，在累積CSM之餘，也改善資產負債匹配；此外，也正在評估指數連結型等創新商品。

納入玉山金後，銀保通路也將成為三商壽擴大業績及CSM的重要引擎。三商壽表示，今年3月已與玉山銀行重啟合作，目前共上架五檔商品，包括美元利率變動型壽險、美元固定利率儲蓄險及房貸壽險等，截至7月底累計契約保費約4億元；9月預計再推出三檔新商品，並開辦保費融資及保單融資合作，年底前也規劃推出行動投保服務。

至於銀保與既有業務員通路如何區隔，三商壽表示，玉山銀行銀保通路主要鎖定財富管理及高資產客戶，以整體財務管理規劃為核心，從退休規劃、資產傳承及預留稅源等需求切入，商品以傳統壽險及投資型商品為主；業務員通路則服務較廣泛的大眾客群，需要提供完整商品線，目前醫療險及傷害險仍主要透過業務員銷售，藉此降低兩大通路間的銷售衝突。

三商壽與玉山金股份轉換案已獲金管會同意，預計9月1日成為玉山金100%持股子公司。三商壽總經理陳宏昇指出，玉山金未來將依增資承諾書對三商壽現金增資220億元，其中2026年預計增資160億元、2027年再增資60億元，以強化資本體質。

三商壽上半年淨值已增加至1,200億元，淨值比8.80%；若加計稅後CSM餘額，調整後淨值達1,763億元、調整後淨值比12.92%。公司並表示，希望12月1日完成更名為「玉山人壽」，惟實際時程仍須取得主管機關核准。

外界關注七月虧損原因，三商壽表示，主要是因認列一次性費用；至於近期單月獲利波動大，則是因為受到國內外股市及投資市場變化影響。當資本市場熱絡，也可能改變保戶行為，例如解約既有保單、將資金轉往資本市場，進一步影響保險服務結果。