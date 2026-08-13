玉山金法說會／董座宣示：EPS成長 現金股利要提升、殖利率維持4%

玉山金（2884）今日召開法說會，上半年稅後淨利成長27.8%達214.3億元，獲利表現再創新猷。對於股利政策，董事長黃男州表示，只要EPS往上提升，現金股利要提升，上半年EPS為1.32元，全年有可能超越去年，意即股利可望發更多；另會盡量保持殖利率4%以上，是外資等股東可接受水準。

黃男州說明，去年玉山金EPS賺2.12元並發放1.4元現金股利，股東接受程度不錯，目前認為EPS往上提升，股利跟隨提升。上半年EPS達1.32元，看起來全年有可能超越去年，只要EPS更高，現金股利要發得更多，並保持殖利率4%以上，是很多外資提到可接受的水準。

至於股利發放率，黃男州強調因資本額愈來愈大，9月1日正式合併三商壽（2867）以後會達到1,772億，未來幾年不適合在發股票股利，因此需仰賴發現金股利，但獲利也要支持成長，去年發放率66%，未來應會稍微降低一些是必然趨勢。