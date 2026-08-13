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長榮航財報／上半年EPS 2.24元 市場貨運需求暢旺
長榮航（2618）與合併子公司第2季合併總營收677.70億元，較去年同期增加22.5%，合併本期淨利為43.43億元，稅後純益為38.48億元，每股盈餘0.71元。
長榮航空與合併子公司2026年上半年合併總營收1,282.86億元，較去年同期增加16.4%；合併本期淨利為132.08億元，稅後純益121.16億元，每股盈餘2.24元。
其中，第2季客運營收407.98億元，年增15.9%；2026年上半年客運營收新台幣810.95億元，年增13.3%；2026年第2季貨運營收新台幣190.57億元，年增41.1%；2026年上半年貨運營收新台幣323.02億元，年增23.1%今年上半年受惠台灣經濟穩健成長及國際旅遊需求熱絡，客運市場維持穩健成長動能。美洲及歐澳市場出行需求增長，加上第2季因中東戰事，客源外溢效益明顯，收益表現亮眼；區域航線則延續市場熱度，全航線載客率達84%，旅客數增加9.9%，客運單位收益增加3%。
航空貨運受益於AI伺服器及半導體需求持續強勁，市場貨運需求暢旺，進而推升貨量及運價。上半年貨運運能年增6.1%，載貨量年增1.7%，貨運單位收益年增19.6%，整體貨運營收年增23.1%。
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