元太法說會／受記憶體漲價影響 下修消費性產品年增率、降至10-15%

元太（8069）董事長李政昊13日表示，受記憶體漲價影響，元太將下修今年消費性產品營收年增率由20-25%，降至成長10-15%。但其餘IOT產品仍健康成長，維持年增20-25%的預測；且中尺寸全彩廣告看板市況優於預期，估全年將有高個位數成長。他並揭露，受到消費性產品第3季不旺影響，今年的營收最高點將落在第4季。

元太今天舉行線上法說會，並說明2026上半年財務成果。2026年上半年合併營收達188.5億元，較2025年同期年增1%；營業利益為新台幣63.6億元，營業利益率34%；歸屬於母公司稅後淨利達65.2億元，年成長26%；上半年稅後每股盈餘（EPS）為新台幣5.65元。受惠於電子紙業務穩健發展，以及業外收益因匯兌利益增加挹注，元太科技2026上半年營收、營業利益及淨利均創下歷史新高。

2026年第2季單季合併營收則為102.2億元，年減4%，營業利益達35.4億元，年減16%，單季歸屬於母公司之淨利為新台幣37.3億元，年增26%，單季稅後每股盈餘（EPS）為新台幣3.23元。

展望下半年營運，元太科技整體電子紙業務預期維持穩健成長。物聯網應用（IoT）中的電子貨架標籤（ESL）需求動能持續強勁，電子紙廣告看板（Signage）業務亦符合成長預期；消費性產品應用則受記憶體成本上升影響，短期需求成長動能相對放緩。

隨著AI快速發展，運算與數位服務帶動全球電力需求持續攀升，能源效率已成為科技產業的重要課題。元太科技以「AI Needs Power. E Ink Saves Power.」為核心理念，持續發揮電子紙雙穩態（Bistability）與超低功耗特性，從終端顯示降低能源需求，讓資訊顯示在AI時代兼具智慧化、低耗能與永續價值。

元太電子紙技術研發與應用創新，E Ink Spectra™ 6節能智慧電子紙看板系統榮獲COMPUTEX Best Choice Award 2026智慧城市類別獎。同時，生態圈夥伴夏普（Sharp）與達擎（AUO Display+）搭載Spectra™ 6技術的電子紙看板產品，也獲頒永續科技特別獎。本屆獲獎技術多聚焦於AI、記憶體與運算應用，而電子紙是唯一獲獎的顯示技術，進一步凸顯電子紙在AI時代兼具低耗能與永續顯示應用的獨特價值。此外，E Ink Marquee™綠色節能戶外廣告看板亦於SDAA 2026智慧顯示應用大賞中，榮獲智慧零售獎。

元太科技今年6月首次參加COMPUTEX，攜手超過40家生態圈夥伴打造「電子紙產業專區」，透過BMW電子紙變色概念車及搭載電子紙的電動巴士，展現電子紙從顯示技術進一步朝智慧表面材料平台發展，持續拓展汽車、建築及智慧城市等新應用。隨著AI逐步進入更多裝置與應用場景，元太科技將持續推動電子紙從顯示介面延伸至智慧表面，讓更多物件與空間在傳遞資訊的同時，也能兼顧能源效率與永續發展。

在ESG永續成果方面，元太科技持續獲國際評比肯定。公司再次入選FTSE4Good指數系列成分股，並在2026年度CDP評比中，於「氣候變遷」及「水安全」兩大項目雙雙獲得最高評級（A List），在「供應商議合」亦獲最高領導等級（Supplier Engagement Leader）肯定。同時，元太科技於S&P Global Corporate Sustainability Assessment（CSA）表現優異，以93分成績連續二年刷新全球產業最高分，並以全球Top 1%公司之一，蟬聯入選標普全球企業永續年鑑《Sustainability Yearbook 2026》，展現公司持續推動低碳營運、永續供應鏈與長期企業韌性的成果。