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玉山金董座說明未來股利策略 配發率下降、殖利率至少4%以上

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
玉山金控13日召開法人說明會，董事長黃男州（左三）率領經營團隊。記者林勁傑／攝影
玉山金控13日召開法人說明會，董事長黃男州（左三）率領經營團隊。記者林勁傑／攝影

玉山金今日召開上半年法說會，玉山金董事長黃男州對於玉山金未來的股利配發策略明確指出，為兼顧未來的業務發展後盾，以及外資對殖利率的期待，未來玉山金的股利配發，有兩大原則，一是若全用現金股利配發，則配發率會較先前的80%最高點下降，其二，雖然配發率降低，但現金殖利率反而會拉高，且未來至少維持4%以上的殖利率水準。

對於玉山金對三商壽的注資，黃男州指出，預計今年會注資三商壽160億，今年注資完之後，到年底的TIS會有125%，明年則再增資60億，越來希望越高越好。保險公司上繳股利的部分，黃男州指出，主管機關的標準還沒有出來，因此還沒有明確的計算依據。

玉山金配發股利比重，最高為80%（一半現金 一半股票股利），但資本額越來越大了，合併完之後資本額會到1772億，資本額更大之後，不適合再發股票股利，但獲利仍要支持成長，所以，去年配發比率66%，未來將會降低以備成長之需，但只要EPS獲利高，現金股利仍會提高。但外資也有提到，若有一定的現金殖利率，即使配發率降低，仍可接受。

對於玉山金合併三商壽的PPA，黃男州認為，這個只是帳面上的到期獲利認列，但並沒有現金流的實益。他進而舉例，倘若三商壽的十年期債券部位票面價值100億，但玉山金只能用70億來買，先認列30億虧損，等十年到期之後，就可認列獲利，但實際上卻是沒有現金流的，因此意義不大：「有這個米，但沒這個實！」

對於CSM，黃男州也指出，三商美邦人壽CSM為610億，當時預期新保單銷售，在2026年可創造150億的CSM，而上半年的保費收入有280億，成長48%，下半年賣的保費收入應會更高，因此今年150億應無問題，但到六月底時，已從610億累積至704億，原本創造80億之外，還有其他地方產生了CSM，或是委託別人經營的資產越來越大，也會有CSM的額外生長，若未攤銷723億，但有5%至6%，約當19億的獲利今年會攤銷出來，估計明年的話，銷售通路加強的話，明年CSM會更強化，他也特別指出，中華信評已對三商壽在7月調升三級的評等，顯見信評公司已看好三商壽的體質好轉。

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