低價原材料消化完畢影響第2季毛利率下滑 嘉澤遭摜殺至跌停

連接器大廠嘉澤（3533）第2季毛利率下滑，公司在法說會時坦言，主要是去年低價採購原材料，已在第1季消化完畢，第2季毛利率降至45.47%，季減 4.08 個百分點、年減 5.53 個百分點，預估第3季毛利率持平；13日股價開低走低，遭摜殺至跌停1,810元，大跌200元，2,000元、5日線、月線同步失守。

嘉澤第2季營收 95.69億元，季增 2.59%、年增 14.79%；毛利率 45.47%，季減 4.08 個百分點、年減 5.53 個百分點；營益率 21.97%，季減 7.07 個百分點、年減 9.2 個百分點；稅後淨利 19.84億元，季減 17.23%、年增 164.89%；每股純益（EPS） 17.68 元，季減 17.27%、年增 164.28%；累計今年上半年稅後純益43.8億元，年增44.8%，每股純益39.04元。

嘉澤13日上午10 時召開線上法說會，針對第2季毛利率下滑，發言人蔡明叡表示，去年低價採購原材料，在第1季消化完畢，目前是反映當前原材料的市場價格，需等到油價回穩，明年新平台放量，加上新產品大量產之後，毛利率才會改善。

蔡明叡強調，新產品SOCAMM進入量產，快接頭（QD）業務也開始突破，訂單持續增加，工廠擴產，將支撐下半年業績表現，隨著伺服器新平台在第4季量產，將帶動產能快速爬升，樂觀看待明年的業績展望。

嘉澤早盤以1,940元開出，下跌70元，雖一度拉至1,945元，但隨著法說會的召開股價出現下殺，盤中亮燈跌停，終場收在跌停1,810元，大跌200元，2,000元關卡價，5日線及月線同步失守，各均線全數跌破。