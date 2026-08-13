Appier財報／第2季營收、獲利等六指標創歷史新高 上修全年財測

Agentic Al即服務(AaaS)的AI原生業者Appier公布2026財年第2季財報，營收、獲利能力及核心自由現金流同步創歷史新高，營收與獲利雙雙優於財測目標。

Appier第2季營收優於財測目標，創歷史新高的129億日圓、年增24.6%，主要受惠於核心業務的強勁成長、核心業務營收年增幅達29.6%，帶動上半年整體表現優於預期；同步帶動毛利創歷史新高的77億日圓，年增33.5%，毛利率也首度突破60%，創歷史新高的60.1%。

營業利益優於財測目標，年增82.8%至15億日圓，營業利益率達11.5%；雖有匯率貶值的因素、增量毛利仍持續驅動營運開銷（OPEX）效率提升。

因上半年表現強勁，Appier執行長游直翰宣布全年展望同步上調，包括第3季營收持續成長動能，預期將達138億至139億日圓（核心業務預期年增25%以上），營業利益預期將達15億至17億日圓，也優於年初的預期，反映核心業務維持良好成長動能，受獲利能力與營運效率的持續提升所支撐；全年營收上調至544億日圓，營業利益上調至50億日圓，EBITDA更突破100億日圓，主要反映上半年核心業務強勁成長及利潤率擴張。

明年預期達到年營收700億日圓，營業利益90-110億日圓，淨利可望達70-90億日圓。

核心自由現金流創單季歷史新高達23億日圓，年增243.6%，核心自由現金流率達17.7%。游直翰表示，Appier核心業務毛利年增43.5%，增幅高於整體毛利成長。主要是團隊在研發流程中導入Agentic Al、成功縮短了開發周期並加速產品優化，推動本季利潤率提升及核心自由現金流創下新高。

Appier主要關鍵市場與垂直產業核心業務成長動能挹注，包括美國與EMEA（占總營收20%）營收年增59%；而東北亞（占總營收72%）在高基期下仍實現33%的年增幅。

他強調企業導入AI帶來挹注業務效果，以Appier為例，因全公司廣泛導入進一步提升營運生產力，員工的人均季毛利年增38%，創歷史新高的1,025萬日圓。

因握有充足現金，但Appier資本配置採謹慎配置，主要在四方面，首先投注於技術能力的開發，做審慎的研發投資；進行策略性業務擴張的市場拓展；併購部分，將以和本業互補、綜效為主要關注方向；並以庫藏股和股利發放回報股東。

游直翰指出，本季成果展現AI對損益表具體且可衡量的實質貢獻。公司營運一路以來的宗旨，是AI必須為客戶創造可衡量的投資報酬。隨著這套商業模式持續發揮複利效應，也堅定未來Appier成為企業級 AI領域長期領導者的信心。