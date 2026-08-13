仁寶財報／PC、伺服器業務出貨衝 上半年獲利創2012年以來同期新高

仁寶（2324）公告第2季財報，單季稅後純益31.33億元，寫下2024年第4季以來單季新高，相較去年同期大幅增加549％，每股純益0.73元，成長動能主要來自PC及伺服器業務。累計今年上半年稅後純益51億元、年成長91％，每股純益1.18元，創2012以來同期新高。

仁寶指出，PC出貨量較上季成長5％，在高階及AI PC產品占比提升的帶動下，產品平均單價同步上揚；非PC業務方面，占營收比重較去年同期提升5個百分點，主要受惠於AI伺服器業務快速成長，第2季AI伺服器已占伺服器營收約70％。

獲利方面，第2季毛利率為4.6％，主要受記憶體等零組件價格上漲影響％雖然成本轉嫁帶動產品平均單價上升，惟營收基期擴大亦稀釋了毛利率表現。然受惠於產品組合持續優化及營運效率提升，第2季毛利金額年增 4％，營業利益年增 9％。

2026年上半年合併營收為4,395.98億元、年增16％。隨著AI伺服器業務快速成長、產品組合優化及AI轉型效益逐步顯現，公司營運規模與獲利均較去年同期改善。上半年稅後純益51.00億元、年增 91%，每股純益 1.18 元。

展望未來，仁寶將持續擴大AI伺服器業務及全球產能布局，目標2026年非PC營收占比趨近40％。隨著桃園大溪製造中心正式啟用，仁寶AI伺服器系統產能將倍增，並新增機櫃整合能力與液冷技術研發中心。