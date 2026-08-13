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廣達財報／第2季獲利287億元創新高 每股賺7.43元
ODM大廠廣達（2382）13日公告財報，第2季營收1.04兆元，季增28.1%，年增105.6%；稅後純益為287.9億元，季增35.1%，年增68.6%；EPS 7.43元，創下單季獲利歷史新高。上半年營收達1.85兆元，較去年同期成長86.5%；稅後純益為500.9億元，較去年同期成長37.8%；EPS 12.93元，創下同期新高。
廣達表示，今年上半年盈餘將不發放股利，並擴大投資，同步公告現金增資子公司QCG及QMN，增資金額分別約為7.1億元及310億元。此外，廣達繼Matter Venture Partners Fund II, L.P.後，再度加碼投資美國創投基金Achi Capital Partners Fund II, L.P，投資金額同樣是2,000萬美元，折合新台幣約為6.37億元。
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