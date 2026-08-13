廣達財報／第2季獲利287億元創新高 每股賺7.43元

玉山金今日召開上半年法說會，玉山金董事長黃男州對於玉山金未來的股利配發策略明確指出，為兼顧未來的業務發展後盾，以及外資對殖利率的期待，未來玉山金的股利配發，有兩大原則，一是若全用現金股利配發，則配發率會較先前的80%最高點下降，其二，雖然配發率降低，但現金殖利率反而會拉高，且未來至少維持4%以上的殖利率水準。

2026-08-13 16:02