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鴻海法說會報喜！第2季獲利創同期高 股價竟下跌收在262元、跌幅2.96%
鴻海（2317）第2季獲利創同期新高，單季EPS 4.27元，輪值CEO蔣集恆表示，第3季營運持續走高，2026年將強勁成長，全年營益率將超越去年3.2%水準，客戶對AI需求非常強，已看到2027年；鴻海獲利亮眼， 法說會也報佳音，13日股價卻是開高走低， 終場收262元， 下跌8元， 跌幅2.96%。
鴻海公布第2季稅後純益599.74億元，創同期新高，季增20%，年增35%；每股稅純益（EPS）為4.27元；累計上半年稅後純益1,098.93億元，年增27%，上半年EPS為7.84元，較去年同期6.23元高。
鴻海法說會釋出第3季與全年展望，強調季對季將顯著成長、年對年強勁成長，全年展望強勁成長；鴻海強調，市場需求強勁，將持續擴充全球AI產能因應；明年展望正向。
鴻海7月合併營收9,465億元，寫歷史新高，法人看好，隨著AI業務動能持續強勁，加上蘋果新機拉貨潮等兩大動能帶動，預期8月、9月營收還將持續走高。
另外，鴻海12日公告，董事會通過向鑫鴻國際投資股份有限公司購置位於新北市土城區中山路28號土地及地上物，交易金額為10億元；鴻海買地將朝光通訊等產業發展。
鴻海利多齊發，但13日股價卻是開高走低，早盤以274.5元紅盤開出，盤中翻黑，一度下滑至261元，終場收在262元， 下跌8元， 跌幅2.96%。
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