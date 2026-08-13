鴻海法說會報喜！第2季獲利創同期高 股價竟下跌收在262元、跌幅2.96%

仁寶（2324）公告第2季財報，單季稅後純益31.33億元，寫下2024年第4季以來單季新高，相較去年同期大幅增加549％，每股純益0.73元，成長動能主要來自PC及伺服器業務。累計今年上半年稅後純益51億元、年成長91％，每股純益1.18元，創2012以來同期新高。

2026-08-13 15:28